Наука

Назван самый безопасный для слуха тип наушников

Врач Кастыро: накладные или костные наушники меньше всего вредят слуху
«Газета.Ru»

Большие накладные наушники, а также наушники с костной проводимостью можно назвать самыми безопасными для слуха, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, фониатр клиники «Будь Здоров» на Сретенке, доктор медицинских наук Игорь Кастыро.

«На сегодняшний день относительно безопасными считаются полноразмерные закрытые наушники с хорошей пассивной шумоизоляцией. Кроме них, безопасными считаются наушники с костной проводимостью, так как звук минует звукопроводящую систему наружного и среднего уха — от громкого звука в меньшей степени страдают барабанная перепонка, мышцы среднего уха, овальное окно и его связочный аппарат», — объясняет доктор.

Внутриканальные наушники могут вредить слуху. Они вставляются непосредственно в открытый наружный слуховой проход, и источник звука попадает напрямую на барабанную перепонку. Это усиливает нагрузку на органы слуха, особенно при включении музыки на полную мощность. Также постоянное ношение таких устройств может спровоцировать другие проблемы, например, инфекции и образование серных пробок.

«Громкость звука при постоянном прослушивании музыки более 85 дБ приводит к расстройству не только звукопроводящего аппарата, но и к гибели наружных волосковых клеток кортиевого органа во внутреннем ухе. Последнее является практически необратимым. При появлении шума в ушах необходимо срочно обратиться к сурдологу. Зачастую вовремя распознанный патологический процесс можно либо устранить на ранних стадиях заболевания, либо «законсервировать» и не дать ему усугублять состояние слухового анализатора человека в последующий период», — заключил доктор.

Ранее россиянам рассказали, как с помощью ИИ можно пережить джетлаг и перелеты.

 
