Наука

Ученые предупредили о неожиданной опасности популярного азиатского чая

Conversation: выявлен повышенный уровень свинца в некоторых образцах бабл ти
Need Swanya/Shutterstock/FOTODOM

Бабл ти — чай с молоком и шариками тапиоки — за последние годы стал почти таким же привычным напитком, как кофе. Однако исследования показывают, что у модного напитка могут быть и нежелательные последствия для здоровья. Об этом сообщает портал The Conversation.

Тапиоковые шарики делают из крахмала маниоки. Это растение способно накапливать тяжелые металлы из почвы. В США расследование Consumer Reports выявило повышенный уровень свинца в некоторых образцах бабл ти. Ранее эксперты уже предупреждали о рисках загрязнения продуктов из маниоки.

Кроме возможного содержания тяжелых металлов, шарики могут вызывать проблемы с пищеварением. Из-за плотной и крахмалистой структуры они замедляют опорожнение желудка. В редких случаях описаны даже кишечные непроходимости. Это может сопровождаться тошнотой, рвотой и болью в животе. У людей с уже замедленным пищеварением симптомы могут быть выражены сильнее.

Еще один фактор риска — содержание сахара. В одной порции напитка обычно от 20 до 50 г сахара — столько же или больше, чем в банке колы. Исследование на Тайване показало, что к девяти годам дети, регулярно пьющие бабл ти, в 1,7 раза чаще сталкиваются с кариесом постоянных зубов. Эксперты по общественному здравоохранению также связывают популярность напитка с ростом ожирения у подростков.

Сочетание сахара и жиров повышает риск развития ожирения, сахарного диабета 2 типа и жировой болезни печени. В отдельных случаях медики связывали чрезмерное потребление бабл ти с образованием камней в почках — в 2023 году на Тайване у 20-летней пациентки удалили более 300 камней, и врачи предположили, что она почти полностью заменила воду этим напитком.

Специалисты подчеркивают: полностью отказываться от напитка не обязательно. Однако разумнее относиться к нему как к редкому десерту, а не ежедневному напитку. Снижение сахара и осторожность при употреблении могут существенно уменьшить потенциальные риски.

Ранее был назван простой способ снизить уровень вредного холестерина за два дня.

 
