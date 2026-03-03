«Безвредное» вещество в мозге связали с риском болезни Альцгеймера

Пептид P3, долгое время считавшийся безвредным побочным продуктом деятельности мозга, может образовывать токсичные скопления и участвовать в развитии болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли Биохимики из Калифорнийского университета в Санта-Крузе обнаружили. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemBioChem (CBC).

На протяжении десятилетий основное внимание исследователей было сосредоточено на бета-амилоиде (Aβ), формирующем характерные бляшки в мозге пациентов. Однако более 400 клинических испытаний препаратов, нацеленных на Aβ, в большинстве случаев не принесли ожидаемого эффекта или сопровождались серьезными побочными явлениями.

Команда под руководством профессора Андрея Раскатова изучила альтернативный продукт расщепления того же белка — пептид P3, образующийся при участии α- и γ-секретаз. Ранее считалось, что он не склонен к агрегации и со временем растворяется в мозге. Однако эксперименты показали, что P3 способен формировать амилоидные сгустки и фибриллы, причем делает это даже быстрее, чем некоторые формы Aβ.

Кроме того, исследователи обнаружили, что P3 потенциально токсичен для нейронов и может взаимодействовать с бета-амилоидом, влияя на его накопление и нейротоксичность. Это означает, что пептид может играть самостоятельную и дополнительную роль в нейродегенерации.

Авторы подчеркивают, что открытие требует дальнейшего подтверждения, однако оно ставит под сомнение представление о P3 как о «невинном наблюдателе». Если его вклад в патологию подтвердится, это может изменить стратегию разработки лекарств и расширить список терапевтических мишеней при болезни Альцгеймера.

