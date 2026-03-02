Найден новый способ устранить метастазы рака в головном мозге

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест создали особые иммунные клетки для борьбы с метастазами рака легких в головном мозге — одним из самых опасных осложнений болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Команда разработала модифицированные иммунные клетки — CAR-макрофаги (CARMAC), которые способны проникать в мозг, распознавать раковые клетки и замедлять рост опухоли в доклинических моделях. Макрофаги естественным образом пересекают гематоэнцефалический барьер, что делает их удобной «транспортной системой» для доставки противоопухолевых элементов в мозг, куда большинство препаратов не может попасть.

Исследователи наделили макрофаги химерным антигенным рецептором (CAR), нацеленным на белок мезотелин, характерный для клеток рака легких. Чтобы усилить противоопухолевый эффект, был добавлен сигнальный компонент MyD88, активирующий естественные «атакующие» механизмы макрофагов.

В лабораторных и животных моделях CARMA успешно проникали в очаги опухоли, поглощали раковые клетки и замедляли рост метастазов. Более того, клетки MyD88‑CAR выделяли сигнальные молекулы, такие как фактор некроза опухоли альфа — это позволяло повреждать соседние раковые клетки. В экспериментах на мышах CAR-макрофаги замедляли прогрессирование опухоли и увеличивали продолжительность жизни грызунов минимальной токсичности.

Ученые отмечают: метастазы в мозг возникают почти у каждого третьего пациента с раком легких, а существующие методы лечения ограничены. CARMA-клетки открывают путь к более безопасной и эффективной иммунотерапии, способной преодолевать естественные барьеры мозга.

Авторы исследования планируют дальнейшее усовершенствование CARMA и подготовку к клиническим испытаниям, чтобы проверить эффективность и безопасность метода на людях.

