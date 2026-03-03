Найден неожиданный союзник в лечении остеоартрита

Вещество семаглутид, широко применяемое для лечения диабета и снижения веса, может напрямую защищать суставной хрящ при остеоартрите — и не только за счет уменьшения массы тела. К такому выводу пришли исследователи из Китая и США. Работа опубликована в журнале Cell Metabolism.

В экспериментах на мышах ученые доказали, что семаглутид снижает разрушение хрящевой ткани, уменьшает образование костных разрастаний и ослабляет воспаление в суставной оболочке. При этом защитный эффект не сводился к снижению веса. В контрольной группе животных, которые получали столько же пищи и теряли сопоставимую массу тела, аналогичной защиты суставов не наблюдалось.

Анализ показал, что препарат влияет на метаболизм хондроцитов — клеток, отвечающих за синтез и поддержание хряща. Под действием семаглутида они переключались с менее эффективного способа получения энергии (гликолиза) на более продуктивное окислительное фосфорилирование. Это увеличивало выработку АТФ и повышало устойчивость клеток к повреждению.

Чтобы проверить, работает ли этот механизм у людей, исследователи провели небольшое рандомизированное исследование с участием 20 пациентов 50-75 лет с ожирением и остеоартритом. Через 24 недели у тех, кто получал семаглутид в дополнение к стандартной терапии гиалуроновой кислотой, отмечались меньшая боль, улучшение функции колена и признаки утолщения хряща по данным МРТ.

Авторы подчеркивают, что результаты требуют подтверждения в более крупных клинических испытаниях. Тем не менее работа усиливает представление о том, что препараты класса агонистов GLP-1 могут оказывать прямое метаболическое воздействие на ткани сустава, а не только снижать нагрузку за счет похудения.

Ранее препарат от болезни суставов оказался эффективным защитником от инфаркта и инсульта.