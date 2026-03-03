Названы овощи, снижающие риск образования бляшек в артериях

Крестоцветные овощи — такие как брокколи, белокочанная и краснокочанная капуста, цветная капуста и руккола — могут быть связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Лодзинского университета (Польша). Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В научном обзоре команда проанализировала данные о химическом составе крестоцветных овощей и их возможных биологических эффектах. Основное внимание уделено биоактивным веществам — прежде всего глюкозинолатам и их производным, а также полифенолам, каротиноидам, фитостеролам и пищевым волокнам.

Согласно лабораторным и доклиническим исследованиям, эти соединения могут снижать воспаление и окислительный стресс, влиять на уровень холестерина и участвовать в регуляции сосудистого тонуса. Отдельные эксперименты указывают на возможное антиагрегантное действие — то есть способность препятствовать избыточному «склеиванию» тромбоцитов — а также на влияние на процессы, связанные с развитием атеросклероза.

Ученые также выяснили, как обработка овощей отражается на их составе. Результаты показали: варка, приготовление на пару, ферментация и хранение могут менять концентрацию глюкозинолатов и других активных веществ. В одних случаях ферментация увеличивала содержание отдельных фенольных соединений, в других — снижала его, что потенциально влияет на биодоступность.

При этом авторы подчеркивают: большая часть доказательств получена в экспериментах in vitro и на животных моделях. Крупных клинических исследований с участием людей пока немного, поэтому говорить о прямом профилактическом эффекте рано.

Тем не менее крестоцветные овощи рассматриваются как перспективный компонент рациона с потенциальным кардиопротективным действием. Для подтверждения их роли в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний необходимы дальнейшие клинические исследования.

Ранее был назван главный принцип питания для здоровья сердца.