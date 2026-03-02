Размер шрифта
Назван главный принцип питания для здоровья сердца

JACC: для сердца важнее не диета, а качество продуктов
Rui Elena/Shutterstock/FOTODOM

Многолетний спор о том, что полезнее для сердца — отказ от углеводов или сокращение жиров, — может быть не столь принципиален. К такому выводу пришли исследователи Гарвардского университета, проанализировав данные почти 200 тысяч мужчин и женщин в США за период около 30 лет. Результаты показали: ключевую роль играет не количество жиров или углеводов, а качество пищи. Работа опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Участники, придерживавшиеся разнообразного и сбалансированного рациона с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров, имели более высокий уровень «хорошего» холестерина и более низкие показатели воспаления в крови. Кроме того, у них значительно реже развивалась ишемическая болезнь сердца — основная причина инфарктов.

В то же время формально «низкоуглеводные» или «низкожировые» диеты, основанные на переработанных продуктах и избытке животных жиров или белков, не давали таких преимуществ.

«Сосредоточенность только на составе макронутриентов без учета качества продуктов может не привести к улучшению здоровья», — отметил эпидемиолог Гарвардского университета Чжиюань Ву, руководивший исследованием.

По его словам, здоровые низкоуглеводные и низкожировые диеты, по-видимому, воздействуют на сердечно-сосудистую систему через схожие биологические механизмы. Это означает, что людям не обязательно строго придерживаться одного типа питания — важнее общий баланс и качество рациона.

Исследование основано на самоотчетах участников, все они были медицинскими работниками, что может ограничивать переносимость результатов на все население. Однако продолжительность наблюдения — более 5,2 млн человеко-лет — делает выводы весьма убедительными.

Кардиолог Йельского университета Харлан Крамхольц отметил, что работа помогает уйти от многолетнего противостояния «углеводы против жиров». «Самое важное для сердца — это качество продуктов. Рационы, основанные на растительной пище, цельнозерновых продуктах и полезных жирах, связаны с лучшими сердечно-сосудистыми показателями», — подчеркнул он.

Авторы исследования считают, что строгий подсчет калорий, жиров или углеводов может быть менее значим, чем отказ от ультрапереработанных продуктов и акцент на натуральной пище. Именно этот подход, по их мнению, дает наибольшую пользу для сердца в долгосрочной перспективе.

Ранее был назван простой способ снизить уровень вредного холестерина за два дня.

 
