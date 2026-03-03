Размер шрифта
Наука

Названа причина, почему число больных воспалительными заболеваниями кишечника растет

Врач Шкурко: в России растет число пациентов с воспалительными болезнями кишечника
Shutterstock

Заболеваемость воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) в России растет из-за роста городов, а городской образ жизни связан с западным типом питания и большим количеством стрессовых факторов, рассказала «Газете.Ru» руководитель научно-организационного отдела НМИЦ колопроктологии им. Рыжих Минздрава России, заместитель генерального директора «Ассоциации колопроктологов России» Татьяна Шкурко.

ВЗК объединяют болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК) — это хронические прогрессирующие аутоиммунные заболевания неизвестной этиологии, которые поражают, как правило, подвздошную и толстую кишку. ВЗК представляют серьезную проблему из-за распространенности, непрогнозируемого течения и сложностей в выборе лечения.

«В России число больных ВЗК ежегодно растет, как и в других странах. Согласно данным литературы, ежегодный прирост составляет от 5 до 20 новых случаев на 100 тысяч населения. И за последние десятилетия этот показатель увеличился в 5–6 раз. Десять лет назад самый высокий уровень заболеваемости ВЗК был зарегистрирован в Швеции, Финляндии и Венгрии. А Россия по показателю заболеваемости среди европейских стран занимает 10-е место — 5,1 на 100 000 населения», — рассказала доктор.

По словам врача, связан такой рост с проникновением западного стиля питания и более стрессового существования в городах по отношению к жизни в сельском местности. Об этом говорит большая распространенность болезней в Западном полушарии, в то время как в странах Африки и Азии болезни распространены меньше.

«Но по мере того, как туда приходит индустриализация, прирост заболеваемости там также становится значительным. Я бы сказала, что причина ВЗК многофакторная, это результат сложного взаимодействия наследственной предрасположенности и факторов внешней среды. Действительно, генетика играет свою роль, но ключевую роль играет сбой в работе иммунной системы. Она начинает ошибочно атаковать собственные клетки кишечника. Вообще, аутоиммунные заболевания — это тяжелые состояния, при которых нарушается распознавание «своего» и «чужого», и защитные механизмы организма оборачиваются против него самого, что способствует непрерывному воспалению и разрушению тканей кишечника», — объяснила специалист.

ВЗК манифестируют, как правило, у молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, однако половина случаев развития заболевания регистрируется у детей, а в последнее время отмечается рост заболеваемости и в старшей возрастной группе от 50 до 60 лет.

«Это новый и важный эпидемиологический тренд. Специалистам первичного звена необходимо учитывать этот факт: при появлении у взрослого пациента соответствующих симптомов следует исключать ВЗК, а не считать их прерогативой исключительно молодого возраста. Если у пациента болезнь начинается с внекишечных проявлений, он может обратиться к ревматологу, офтальмологу или травматологу», — заключила доктор.

