Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Мышцы запоминают периоды «безделья», выяснили ученые

AdvSci: мышцы пожилых людей накапливают негативную «память» о бездействии
Shutterstock

Мышцы способны «запоминать» периоды бездействия — причем в молодом и пожилом возрасте эта молекулярная память работает по-разному. К такому выводу пришли ученые из Норвежской школы спортивных наук. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

В работе исследователи изучили, как повторная иммобилизация влияет на скелетные мышцы. У молодых добровольцев временно ограничивали подвижность нижних конечностей. Параллельно ученые использовали пожилых крыс, чтобы сравнить возрастные различия.

Выяснилось, что у молодых людей повторные периоды бездействия вызывали сопоставимую степень мышечной атрофии, однако на молекулярном уровне формировалась своеобразная «защитная память». В ходе второго цикла нарушения в работе окислительных и митохондриальных генов были менее выраженными, что указывает на адаптацию и большую устойчивость мышечной ткани.

У стареющих мышц, напротив, развивалась негативная «память» о бездействии. Повторная иммобилизация приводила к более выраженной атрофии, усиленному подавлению аэробного метаболизма и митохондриальных генов, а также к активации механизмов повреждения ДНК. Схожие изменения в метаболических генных сетях наблюдались у разных видов, что свидетельствует о длительном сохранении молекулярных «следов» атрофии.

«Мышцы хранят воспоминания как о силе, так и слабости, и эти молекулярные воспоминания со временем могут накапливаться, влияя на реакцию организма на отсутствие нагрузки. Понимание этих механизмов важно для разработки более эффективных стратегий восстановления после травм, болезней и возрастных изменений», — отмечает соавтор исследования, профессор Адам П. Шарплс.

Сейчас исследователи изучают, какие виды и интенсивность упражнений лучше всего активируют полезные сигналы «памяти» в митохондриях, особенно в стареющих мышцах.

Ранее врач рассказал, сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!