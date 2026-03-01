Размер шрифта
Строгие диеты не укрепляют здоровье сердца, подтвердили ученые

JАCС: зкоуглеводные и низкожировые диеты не гарантируют защиту сердца
Rui Elena/Shutterstock/FOTODOM

Строгие низкоуглеводные и низкожировые диеты сами по себе не гарантируют защиту сердца — решающим фактором оказывается качество продуктов. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Результаты 30-летнего исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JАCС).

В исследовании приняли участие около 200 тысяч мужчин и женщин. Ученые анализировали их рацион и сопоставляли его с показателями сердечно-сосудистого здоровья. Оказалось, что формальное сокращение жиров или углеводов не играет ключевой роли, если основу питания составляют переработанные продукты и животные жиры и рафинированные источники сахара.

Напротив, участники, в рацион которых были включены овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и полезные растительные жиры, демонстрировали более высокий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), более низкие показатели триглицеридов и воспалительных маркеров. У них также был ниже риск развития ишемической болезни сердца — основной причины инфарктов.

Авторы подчеркивают: полезной для сердца может быть как низкоуглеводная, так и низкожировая модель питания — при условии, что в ее основе лежат качественные, минимально обработанные продукты. Если же диета строится на ультрапереработанной пище, она не оказывает защитного эффекта, даже при строгом подсчете макронутриентов.

Ранее был развеян миф о частом симптоме инфаркта.

 
