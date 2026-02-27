Размер шрифта
В России создали «умную» жвачку против кариеса

Первый МГМУ: создана жвачка для укрепления эмали и защиты от кариеса
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Команда молодых ученых Института стоматологии им. Е. В. Боровского Сеченовского университета разработала жевательную резинку с ферментативным комплексом, которая не только освежает дыхание, но и борется с кариесогенными бактериями, растворяет мягкий зубной налет и укрепляет эмаль. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Как отмечают авторы проекта, основная проблема современной гигиены — перерывы между чистками зубов. «Люди, как правило, чистят зубы дважды в день, но остатки пищи остаются на эмали часами, ферментируются бактериями и провоцируют развитие кариеса», — рассказал основатель стартапа, студент 4 курса Андрей Галкин. По его словам, команда стоматологов и фармацевтических технологов решила превратить профилактику в удобную привычку.

Разработка финансировалась в рамках гранта Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап». Ученые создали и подали на патент специальную композицию с ферментным комплексом, которая вошла в состав жевательной резинки Caligenta Oral Care.

Во время жевания ферментная система растворяет мягкий налет и трансформирует его в вещество с антибактериальными свойствами. В сочетании со специальным белком она подавляет рост кариесогенных бактерий, а добавленный кальций способствует укреплению эмали. По словам разработчиков, у продукта есть эффект накопления: при регулярном использовании активные компоненты закрепляются в поверхностном слое зуба и повышают его устойчивость к кариесу даже после временного перерыва.

Создатели утверждают, что их решение превосходит существующие аналоги по количеству активных компонентов и соотношению цены и эффективности. Проект уже стал резидентом «Сколково» и Московского инновационного кластера. В ближайшее время команда ожидает поставки сырья для запуска производства в России.

При этом разработчики подчеркивают: новая жевательная резинка не заменяет традиционную чистку зубов утром и вечером. Однако ученые уже работают над следующим поколением продукта, которое потенциально сможет частично заменить механическую гигиену. В дальнейшем планируется расширить линейку функциональными жвачками для поддержки иммунитета и помощи при отказе от курения.

Ранее в России создали ИИ-модуль для планирования операций на легких.

 
