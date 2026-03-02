В России доказали эффективность нового метода борьбы с устойчивым к лечению раком

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии изучили возможности Т-клеточной иммунотерапии для лечения HER2-позитивных опухолей. В доклинических экспериментах генетически модифицированные Т-лимфоциты эффективно подавляли рост опухоли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

HER2-позитивные опухоли встречаются при раке молочной железы, желудка и других злокачественных новообразованиях. Несмотря на развитие таргетной терапии, со временем у части пациентов формируется устойчивость к лечению: меняется структура рецептора HER2, снижается его экспрессия или активируются альтернативные сигнальные пути. В результате болезнь продолжает прогрессировать.

В новом исследовании ученые использовали Т-лимфоциты с модифицированным Т-клеточным рецептором — так называемые TCR-T-клетки. Они способны избирательно распознавать опухолевые клетки с высокой экспрессией HER2/neu. Эксперименты проводились на клеточных культурах и лабораторных мышах.

Как показали результаты, модифицированные клетки эффективно уничтожали опухолевые клетки и тормозили рост новообразований, демонстрируя при этом высокий профиль безопасности. В отличие от стандартных методов иммунотерапии, TCR-T-клетки распознают не только поверхностные молекулы, но и фрагменты опухолевых белков внутри клетки, представленные через молекулы главного комплекса гистосовместимости. Это позволяет атаковать опухоли, которые научились избегать иммунного ответа и стали невосприимчивыми к антителам и таргетным препаратам.

«Мы ориентируемся на клинические ситуации, когда стандартные схемы перестают работать. Наши данные показывают, что модифицированные Т-клетки способны формировать мощный и устойчивый противоопухолевый ответ, что особенно важно для пациентов с лекарственно резистентными формами HER2-положительного рака», — отметила заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского Университета Елена Голикова.

Дополнительный анализ на уровне отдельных клеток позволил выявить популяцию Т-лимфоцитов с выраженными цитотоксическими свойствами, обеспечивающими длительное подавление опухолевого роста. По мнению авторов, именно такие клетки могут сыграть ключевую роль в повышении эффективности терапии солидных опухолей, где традиционные методы часто оказываются недостаточно результативными.

Исследование находится на доклинической стадии. В дальнейших планах — расширение экспериментальных работ, дополнительная оценка безопасности и подготовка к переходу к клиническому применению. В перспективе разработка может расширить терапевтические возможности для пациентов с HER2-позитивными опухолями, устойчивыми к существующим методам лечения.

