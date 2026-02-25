Размер шрифта
Холестерин помогает запускать иммунный ответ против рака, выяснили учеыне

Nature: молекулы холестерина помогают запускать иммунный ответ против рака
Shutterstock

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета установили, что молекулы PtdIns(3,5)P2 и холестерина помогают «включать» один из ключевых механизмов врожденного иммунитета. Речь идет о активации белка STING — важного датчика угроз в клетке. Результаты опубликованы сразу в двух статьях в журнале Nature.

Белок STING играет центральную роль в защите организма от вирусов, бактерий и раковых клеток. Он активируется, когда в цитоплазме клетки обнаруживается чужеродная ДНК — это сигнал возможной инфекции или опасных изменений. После активации STING запускает цепочку реакций, которые стимулируют иммунный ответ.

Однако до сих пор оставалось неясным, как именно STING полностью «включается» и почему для этого ему необходимо перемещаться внутри клетки.

Ученые выяснили, что для активации STING необходим липид под названием PtdIns(3,5)P2. Когда ученые удаляли фермент, отвечающий за его выработку, STING переставал перемещаться внутри клетки и запускать иммунную реакцию. Дополнительные эксперименты показали, что этот липид напрямую связывается с белком и помогает ему объединяться в активную форму.

Также ученые обнаружили, что важную роль в этом процессе играет холестерин: он стабилизирует структуру активированного STING. Оказалось, что наибольшая концентрация этих молекул находится в аппарате Гольджи — клеточной структуре, куда STING перемещается для запуска сигнального каскада. Это объясняет, почему миграция белка внутри клетки необходима для полноценного иммунного ответа.

По мнению авторов работы, открытие имеет не только фундаментальное, но и практическое значение. Понимание того, какие молекулы активируют STING, может помочь в создании новых лекарств. Усиление этого механизма потенциально может повысить защиту от инфекций и рака, а его подавление — помочь при аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваниях.

Ранее в ФМБА сообщили о готовности трех вакцин от рака.

 
