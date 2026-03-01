Ученые узнали, риск какого вида рака повышен у вегетарианцев

Ученые из Оксфордского центра популяционного здоровья установили, что вегетарианство может снижать риска онкологических заболеваний поджелудочной железы, почек и простаты, однако повышать риск плоскоклеточного рака пищевода. Результаты опубликованы в British Journal of Cancer (BJC).

Рак остается одной из главных причин смерти в мире — на него приходится примерно каждая шестая смерть. Поэтому ученые продолжают изучать, как образ жизни и питание могут влиять на вероятность развития разных форм заболевания.

В исследовании проанализировали данные о здоровье более 1,8 млн человек и сравнили риск развития 17 видов рака у людей с разным рационом — мясоедов, вегетарианцев и веганов. Вегетарианцами считались те, кто не ел мясо, но употреблял молочные продукты и яйца. Веганство предполагало полное исключение из рациона всех продуктов животного происхождения, включая молоко и мед.

По сравнению с теми, кто ел мясо, у вегетарианцев риск рака поджелудочной железы был ниже на 21%, рака почки — на 28%, множественной миеломы — на 31%, рака предстательной железы — на 12%, рака молочной железы — на 9%. При этом риск плоскоклеточного рака пищевода в этой группе у них оказался почти вдвое выше.

Статистически значимых различий по ряду других заболеваний, включая рак желудка, печени, легких (у некурящих) и мочевого пузыря, выявлено не было. У веганов обнаружили повышенную вероятность развития колоректального рака по сравнению с мясоедами, однако различий в риске большинства других видов ученые не нашли.

