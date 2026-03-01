Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые узнали, риск какого вида рака повышен у вегетарианцев

BJC: у вегетарианцев повышен риск плоскоклеточного рака пищевода
Lesterman/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Оксфордского центра популяционного здоровья установили, что вегетарианство может снижать риска онкологических заболеваний поджелудочной железы, почек и простаты, однако повышать риск плоскоклеточного рака пищевода. Результаты опубликованы в British Journal of Cancer (BJC).

Рак остается одной из главных причин смерти в мире — на него приходится примерно каждая шестая смерть. Поэтому ученые продолжают изучать, как образ жизни и питание могут влиять на вероятность развития разных форм заболевания.

В исследовании проанализировали данные о здоровье более 1,8 млн человек и сравнили риск развития 17 видов рака у людей с разным рационом — мясоедов, вегетарианцев и веганов. Вегетарианцами считались те, кто не ел мясо, но употреблял молочные продукты и яйца. Веганство предполагало полное исключение из рациона всех продуктов животного происхождения, включая молоко и мед.

По сравнению с теми, кто ел мясо, у вегетарианцев риск рака поджелудочной железы был ниже на 21%, рака почки — на 28%, множественной миеломы — на 31%, рака предстательной железы — на 12%, рака молочной железы — на 9%. При этом риск плоскоклеточного рака пищевода в этой группе у них оказался почти вдвое выше.

Статистически значимых различий по ряду других заболеваний, включая рак желудка, печени, легких (у некурящих) и мочевого пузыря, выявлено не было. У веганов обнаружили повышенную вероятность развития колоректального рака по сравнению с мясоедами, однако различий в риске большинства других видов ученые не нашли.

Ранее в России придумали, как полностью убрать метастазы при раке.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!