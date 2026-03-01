Назван фактор тяжелого поражения почек, не связанный с образом жизни

Ученые из Медицинского колледжа Пенсильванского университета выяснили, что перенесенный COVID-19 повышает риск опасных заболеваний почек значительно сильнее, чем грипп. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine (ComMed).

Исследователи проанализировали данные более чем трех миллионов взрослых американцев трудоспособного возраста за 2020-2021 годы. Информация была получена из национальной страховой базы MarketScan. Участников разделили на три группы: переболевших COVID-19, переболевших гриппом и не сталкивавшихся ни с одной из инфекций. Людей с уже диагностированными заболеваниями почек из анализа исключили.

Наблюдение продолжалось от 180 до 540 дней, в среднем почти 11 месяцев. За это время ученые фиксировали случаи острого повреждения почек, хронической болезни почек и терминальной почечной недостаточности, требующей диализа или трансплантации. Группы сопоставили по возрасту, полу, региону проживания и периоду заражения.

Анализ показал, что у переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек оказался в 2,3 раза выше, а вероятность развития хронической болезни почек — в 1,4 раза выше, чем у пациентов, перенесших грипп. Вероятность почечной недостаточности возрастала почти в 4,7 раза. При этом влияние гриппа на почки оказалось кратковременным и менее выраженным.

Команда также разработала модели машинного обучения для прогнозирования риска почечных заболеваний. В новые алгоритмы включили перенесенный COVID-19 как один из девяти ключевых факторов. По данным авторов, эти модели оказались точнее прежних, которые учитывали до 30 переменных, но не включали коронавирусную инфекцию.

Исследователи отмечают, что клетки почек содержат рецепторы и ферменты, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в ткани, что может объяснять более выраженное и длительное повреждающее действие вируса.

Ранее россиянам рассказали, как отличить почечные отеки.