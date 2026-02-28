Петербургские школьники будут строить ракеты

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого создали уникальный курс ракетомоделирования, позволяющий школьникам с нуля спроектировать, собрать и испытать собственную гидропневматическую ракету. Программа реализована при поддержке федеральной инициативы «Приоритет-2030» и стартует в сентябре 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Курс ориентирован на учеников начиная с 5 класса и рассчитан на один учебный год. Он включает поставку полного технологического набора — от контроллеров и проводов до спасательного парашюта, а также образовательные модули по 3D-моделированию, схемотехнике, программированию, сборке и проведению экспериментов.

По словам проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрия Тихонова, программа концептуально связана с национальным проектом «Космос» и федеральной инициативой Минобрнауки «Кадры для космоса». Ее цель — показать школьникам практическое применение знаний по математике, физике, информатике и технологии, а также помочь в ранней профориентации.

В основе программы — технологический набор «Модель ракеты класса S-6-A. Модель гидропневматической ракеты». В комплект входят материалы для сборки корпуса, а также образовательный набор для системы спасения на базе микроконтроллера Arduino Nano, датчика BMP280 и сервопривода SG90.

Работа ведется с использованием учебной версии «Компас-3D» для проектирования и платформы Arduino для разработки электронных устройств. Ученики осваивают не только конструирование, но и программирование, а также основы экспериментальной инженерии.

Собранная модель имеет длину около 70 см и массу порядка 400 г. Средняя высота полета достигает 28 метров, что позволяет безопасно запускать ракеты на обычном школьном стадионе.

Как отмечает разработчик курса, старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Егор Темиргалиев, программа нацелена и на развитие ракетомодельного спорта. На первом этапе школьники собирают модели классов S-3-A (парашютирующая ракета) и S-6-A (с тормозной лентой), а затем при желании могут перейти к более сложным конструкциям.

Поскольку предполагается использование модельных ракетных двигателей, организация пусков будет проходить при поддержке университета.

Модель рассчитана на многократное использование, что открывает возможности для проведения экспериментов. В рамках курса школьники смогут исследовать влияние геометрии сопла на характеристики полета, зависимость показателей от давления и пропорций рабочего тела, а также сравнивать экспериментальные данные с теоретическими расчетами.

По замыслу авторов, программа должна стать не только образовательным инструментом, но и платформой для вовлечения подростков в инженерную и космическую отрасли, формируя интерес к прикладным наукам уже на школьном этапе.

