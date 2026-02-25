Российский стартап поставил шах Илону Маску

Российская нейротехнологическая компания «Нейри» объявила о переходе к следующему этапу развития — от массового чипирования животных к подготовке первых исследовательских операций по установке нейрочипов людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Итак, это Панов».

В «Нейри» заявили, что готовы начать работу в сфере инвазивных нейроинтерфейсов, которую на глобальном уровне активно продвигает, в частности, компания Neuralink Илона Маска. Российский проект позиционирует себя как игрока «высшей мировой лиги» в области нейротехнологий.

По словам представителей компании, ключевым направлением станет развитие электроцевтики — метода стимуляции определенных зон нервной системы для лечения заболеваний, плохо поддающихся медикаментозной терапии. В компании утверждают, что потенциальная аудитория таких пациентов исчисляется миллионами.

При этом «Нейри» не планирует сворачивать уже существующие разработки. В числе текущих проектов — «биодроны», которые готовятся к пилотированию с первыми клиентами, а также стимулятор блуждающего нерва. Устройство поступит в продажу в этом году — ранее на него была открыта предоплата.

В компании называют нейротехнологии «следующей большой волной» после искусственного интеллекта и рассчитывают на рост интереса к отрасли.

