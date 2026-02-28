Размер шрифта
Врачи назвали пять популярных безрецептурных лекарств с риском зависимости

Conversation: ряд широко используемых лекарств может вызывать зависимость
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Многие уверены: если лекарство продается без рецепта, значит, оно априори безопасно. Однако врачи предупреждают — ряд широко используемых безрецептурных средств может вызывать зависимость, привыкание и серьезные осложнения при неправильном применении. Об этом сообщает портал The Conversation.

Кодеин — опиоид, который применяют при боли средней интенсивности и кашле. В составе безрецептурных препаратов он обычно сочетается с ибупрофеном или парацетамолом. В организме кодеин превращается в морфин, обеспечивая обезболивающий эффект.

Побочные действия включают сонливость, тошноту, запоры и головокружение. При превышении дозы возможны угнетение дыхания и нарушение координации. При длительном приеме развивается толерантность: прежняя доза перестает действовать, человек увеличивает ее и попадает в зону риска физической зависимости. Резкая отмена способна вызвать тревогу, бессонницу, потливость и беспокойство. Поэтому такие препараты рекомендуется использовать кратковременно.

Таблетки с псевдоэфедрином и назальные спреи с ксилометазолином или оксиметазолином уменьшают отек слизистой за счет сужения сосудов. Однако при использовании дольше 3–5 дней может развиться «рикошетный» насморк — медикаментозный ринит.

Со временем спрей перестает действовать, человек начинает применять его чаще, что замыкает порочный круг. Длительное злоупотребление может привести к сухости слизистой, кровотечениям и даже повреждению носовой перегородки.

Прометазин и дифенгидрамин — антигистаминные препараты с выраженным седативным эффектом, которые нередко применяются как «легкие» снотворные. Однако при регулярном использовании быстро формируется привыкание, а при отмене возможна выраженная бессонница.

Кроме того, такие средства все чаще связывают с тяжелыми отравлениями при превышении доз. Прометазин также используется в составе так называемого «пурпурного напитка» — смеси сиропа от кашля и сладких газированных напитков, что может приводить к угнетению дыхания.

Декстрометорфан — распространенный компонент противокашлевых средств. В терапевтических дозах он безопасен, но при превышении может вызывать психоактивные эффекты. В высоких концентрациях вещество блокирует NMDA-рецепторы в мозге и вызывает состояние, схожее с действием кетамина: ощущение отстраненности, спутанность сознания и галлюцинации. По данным обзоров, декстрометорфан — один из наиболее часто злоупотребляемых безрецептурных препаратов.

Стимулирующие слабительные усиливают перистальтику кишечника. Их нередко принимают при расстройствах пищевого поведения или в стремлении «очистить организм». Однако они не препятствуют усвоению калорий и не помогают похудеть. Злоупотребление такими средствами может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса и повреждению кишечника. В тяжелых случаях страдают сердце и почки.

Эксперты подчеркивают: даже безрецептурные лекарства требуют строгого соблюдения инструкции и разумных сроков применения. В противном случае средство, предназначенное для помощи, может стать источником серьезных проблем со здоровьем.

Ранее была названа пищевая привычка, повышающая риск депрессии.

 
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
