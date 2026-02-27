3 марта Землю накроет «кровавая Луна»

3 марта произойдет первое в этом году полное лунное затмение. Почти на час Луна полностью погрузится в тень Земли и приобретет характерный красновато-медный оттенок. О природе явления и условиях наблюдения рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Полное лунное затмение происходит, когда Земля оказывается строго между Солнцем и Луной и отбрасывает на спутник свою тень. В отличие от солнечных затмений, лунные бывают двух типов — частные и полные. В первом случае тень закрывает лишь часть диска, во втором — Луна полностью оказывается в земной тени и меняет цвет.

Затмение проходит несколько этапов: сначала спутник входит в полутень и слегка тускнеет, затем начинается частная фаза, когда тень постепенно «съедает» диск. В полной фазе Луна целиком погружается во мрак и окрашивается в красноватые тона. Максимальная фаза длится до тех пор, пока спутник полностью находится в тени, после чего процесс идет в обратном порядке.

По словам ученого, полные лунные затмения случаются примерно раз в два–три года, однако мартовское событие примечательно продолжительностью. Полная фаза продлится 58 минут — с 14:04 до 15:03 по московскому времени. Общая длительность явления составит около пяти с половиной часов.

Красный оттенок объясняется тем, как солнечный свет проходит через атмосферу Земли. Прямые лучи в момент полной фазы до Луны не доходят, однако часть света преломляется в атмосфере и достигает поверхности спутника. «Атмосфера рассеивает короткие синие волны и пропускает длинные красные, поэтому на Луну попадает алая часть спектра, словно собранная со всех закатов и рассветов Земли», — пояснил Бурмистров.

Оттенок может варьироваться от ярко-медного до темно-бурого. На это влияет состояние атмосферы, наличие пыли и аэрозолей, высота Луны над горизонтом и погодные условия.

Наблюдать затмение смогут жители Дальнего Востока, Камчатки, Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Чукотки и восточной Якутии — там будут видны все фазы. В Восточной Сибири Луна взойдет уже частично затемненной. В Западной Сибири спутник появится незадолго до окончания полной фазы. Европейская часть России, включая Москву и Санкт-Петербург, останется вне зоны видимости — в момент максимума Луна будет ниже горизонта.

В отличие от солнечного, лунное затмение полностью безопасно для глаз. Специальная защита не требуется: явление хорошо видно невооруженным глазом, а для детального наблюдения можно использовать бинокль или любительский телескоп.

