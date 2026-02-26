Размер шрифта
У магнитного поля Млечного Пути обнаружили странную особенность

AstroJournal: создана новая карта магнитного поля Млечного Пути
IceCube Collaboration

Ученые представили один из самых подробных на сегодняшний день наборов данных о магнитном поле Млечного Пути и предложили новую модель его структуры. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Исследование возглавила профессор Университета Калгари Джо-Энн Браун. По ее словам, магнитное поле играет ключевую роль в существовании галактики.

«Без магнитного поля галактика схлопнулась бы под действием гравитации», — отметила она. — «Понимание его текущей структуры необходимо для построения моделей, описывающих эволюцию Млечного Пути».

Для сбора данных команда использовала радиотелескоп в обсерватории Dominion Radio Astrophysical Observatory в Канаде. Инструмент позволил просканировать северное небо на нескольких радиочастотах и получить детальную информацию о магнитной структуре галактики. Набор данных стал частью международного проекта Global Magneto-Ionic Medium Survey (GMIMS), направленного на картографирование магнитного поля Млечного Пути.

Ученые анализировали эффект Фарадея — изменение характеристик радиоволн при прохождении через области, содержащие электроны и магнитные поля.

«Это похоже на преломление света в воде, из-за которого соломинка в стакане кажется изогнутой», — пояснила аспирантка Ребекка Бут, одна из авторов работы. — «Только в космосе радиоволны взаимодействуют с электронами и магнитным полем».

Изучение этого эффекта позволило проследить распределение магнитного поля на огромных расстояниях. Особое внимание исследователи уделили рукаву галактики, где направление магнитного поля оказалось противоположным по сравнению с общей структурой Млечного Пути.

«Если смотреть на галактику сверху, общее магнитное поле закручено по часовой стрелке. Но в рукаве Стрельца оно направлено против часовой стрелки», — рассказала Браун. По словам ученых, переход между этими направлениями имеет диагональную структуру — это стало неожиданным открытием.

На основе новых данных была построена трехмерная модель, объясняющая механизм такой «магнитной инверсии». Авторы подчеркивают, что открытая база данных позволит другим астрономам уточнять модели и лучше понимать, как формировалось и изменялось магнитное поле галактики на протяжении миллиардов лет.

Ранее стало известно, почему мы до сих пор не получили сигналов от инопланетян.

 
