Центр Гамалеи разрабатывает вакцину от лихорадки Западного Нила

В Центре Гамалеи создают вакцину от лихорадки Западного Нила
Global Look Press

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывает вакцину против лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил ученый-микробиолог, директор центра Денис Логунов на Форуме будущих технологий в Москве. Эксперта цитирует ТАСС.

По словам эксперта, работа ведется сразу по нескольким направлениям с использованием разных технологических платформ. В частности, на основе вирусоподобных частиц создается вакцина против ротавирусной инфекции.

Препараты на базе аденовирусных векторов разрабатываются против особо опасных инфекций, включая лихорадку Ласса и вирус Марбург. Кроме того, мРНК-платформа применяется для создания профилактических вакцин против клещевого энцефалита и лихорадки Западного Нила.

«Это те инфекции, которые либо уже присутствовали на территории страны (России), либо постепенно движутся в нашу сторону за счет того, что переносчики инфекций и из-за потепления мигрируют, в том числе даже в Московскую область», — сказал Логунов.

Лихорадка Западного Нила ранее была распространена преимущественно в странах с жарким климатом. Заражение человека происходит при укусах кровососущих членистоногих — различных видов комаров, аргасовых и иксодовых клещей. Вирус не передается от человека к человеку при прямом контакте.

IV Форум будущих технологий проходит 25-26 февраля в Центре международной торговли в Москве. Событие посвящено формированию биоэкономики и внедрению биотехнологий в различные отрасли.

Ранее глава ФМБА представила Путину новую вакцину от аллергии.

 
