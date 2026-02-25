Размер шрифта
В Росатоме создали новый вид стали для ядерных реакторов

АтомМедиа: создана жаропрочную сталь для реактора БР-1200
Специалисты НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома») разработали новую жаропрочную сталь аустенитного класса для оборудования первого контура перспективного быстрого реактора БР-1200. Материал рассчитан на работу при температурах 500–600 °C — это значительно выше, чем у реакторов типа ВВЭР (320–350 °C). Об этом «Газете.Ru» в пресс-службе «АтомМедиа».

БР-1200 — реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Для таких условий требуется сталь с повышенной термической, радиационной и коррозионной стойкостью. Разработка выполнена в рамках отраслевого проекта «Прорыв», нацеленного на создание замкнутого ядерного топливного цикла.

«Полученный материал сочетает радиационную и коррозионную стойкость, термическую стабильность до 600 градусов Цельсия и превосходит по длительной прочности референтную сталь ЭП302», — сообщил заместитель генерального директора — директор Института материаловедения ЦНИИТМАШ Сергей Логашов.

По его словам, новая сталь создана с использованием компьютерного моделирования и опыта работы с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями. ЭП302 в настоящее время применяется в атомных установках, работающих в контакте с жидкими металлами, однако для более высоких температур требуются материалы с улучшенными характеристиками.

Помимо разработки стали, специалисты института протестировали технологию лазерной сварки аустенитных и мартенситно-ферритных сталей — как в однородных, так и в разнородных соединениях. Ожидается, что именно такие сочетания будут использоваться при изготовлении ответственного оборудования БР-1200.

Исследования показали, что лазерная сварка позволяет существенно повысить производительность по сравнению с традиционными дуговыми методами, сохраняя высокое качество соединений. Технологию планируют применять не только в новых проектах, но и при модернизации действующих реакторов типов ВВЭР и РИТМ.

БР-1200 разрабатывается как следующий этап после строящегося в Северске опытно-демонстрационного реактора БРЕСТ-ОД-300. Согласно отраслевой дорожной карте, ввод первого энергоблока с БР-1200 запланирован на 2036 год, второго — на 2038 год.

В «Росатоме» подчеркнули, что сочетание новых материалов и современных сварочных технологий приближает реализацию реакторов IV поколения и масштабирование решений в области замкнутого ядерного топливного цикла.

Ранее в Росатоме создали ядерное топливо нового поколения.

 
