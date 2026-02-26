Размер шрифта
Назван напиток, снижающий накопление жира в организме

F&F: экстракт китайского кирпичного чая снижает усвоение жиров из пищи
Tanita_St/Shutterstock/FOTODOM

Экстракт китайского спрессованного чая «Фу Брик» способен снижать накопление жира у мышей на диете с высоким содержанием жиров. К такому выводу пришли ученые из Академии сельскохозяйственных наук Цзянсу. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Речь идет о так называемом фу-чжуань — разновидности постферментированного чая из группы хэйча. Его прессуют в плотные брикеты и подвергают длительной микробной ферментации. В процессе формируется особая микрофлора и биоактивные соединения, которые, как предполагают исследователи, и влияют на обмен веществ.

В эксперименте мышей разделили на три группы: первая соблюдала обычный рацион, а вторая — высокожировую диету. Третья группа грызунов также потребляла много жирной пищи, однако с добавлением водного экстракта чая. У животных, получавших экстракт, количество жировых отложений оказалось ниже, несмотря на высококалорийное питание.

Дополнительный анализ показал, что чай менял состав кишечной микробиоты и активировал метаболические пути, связанные с переработкой жиров. В частности, усиливалась экспрессия генов, отвечающих за окисление жирных кислот — то есть их использование в качестве источника энергии.

Авторы подчеркивают, что работа проводилась на животных, поэтому для подтверждения эффекта необходимы клинические исследования с участием людей. Тем не менее полученные данные указывают на возможную роль традиционного ферментированного чая в регуляции липидного обмена при избыточном потреблении жиров.

Ранее в черном чае обнаружили вещества, защищающие от кариеса.

 
