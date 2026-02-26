Назван самый опасный для здоровья зубов тип кофе

Кофе с сахаром особенно опасен для зубной эмали, поскольку сочетает кислотное воздействие напитка с питательной средой для бактерий, разрушающих зубы. Об этом рассказали стоматологи Джули Чо из Больницы Маунт-Синай и Марк Вольф из Школы стоматологической медицины Государственного университета Нью-Йорка. Экспертов цитирует издание Infobae.

По словам Чо, кофе содержит дубильные вещества, которые окрашивают эмаль. Этот эффект особенно заметен у людей с более пористой эмалью — пигменты легче проникают в ее структуру, из-за чего зубы темнеют быстрее.

Марк Вольф добавил, что напиток также негативно влияет на эмаль из-за своей кислотности. Кислая среда постепенно ослабляет ее структуру, повышая риск кариеса и чувствительности зубов. Кроме того, кофе может вызывать сухость во рту, а недостаток слюны способствует накоплению налета и размножению бактерий.

Особую опасность, подчеркнули специалисты, представляет кофе с добавлением сахара. Сахар служит источником питания для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты. Эти кислоты дополнительно размягчают и разрушают эмаль, усиливая вредное воздействие напитка.

