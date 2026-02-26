Размер шрифта
В Австралии подросток умер от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща

News.com.au: в Австралии подросток скончался из-за клещевой аллергии на мясо
Alesia.Bierliezova/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии 16-летний житель Центрального побережья штата Новый Южный Уэльс погиб от редкой аллергии на красное мясо, вызванной укусом клеща. Ранее синдром связывали с клещом Amblyomma americanum. Это вид обитает в южных и восточных штатах США, но в последнее время его появление регистрируют в разных странах, включая Россию. Об этом сообщает News.com.au.

В июне 2022 года Джереми Уэбб гостил у друзей в прибрежном районе Макмастерс-Бич. После того как он съел говяжьи сосиски, у него начались проблемы с дыханием. Состояние стремительно ухудшалось: подросток потерял сознание и позже скончался в больнице Госфорда 11 июня.

Первоначально причиной смерти называли тяжелый приступ астмы. Однако расследование показало, что фатальную реакцию вызвала анафилаксия — острая аллергическая реакция на мясо млекопитающих. Она развилась на фоне ранее сформировавшейся чувствительности после укусов клещей и спровоцировала астматический статус.

Речь идет о так называемом альфа-гал-синдроме — аллергии на продукты животного происхождения, включая говядину, свинину и баранину. В отличие от большинства пищевых аллергий, симптомы могут появляться не сразу, а через несколько часов после еды, что затрудняет диагностику. В некоторых случаях реакцию вызывают также желатин и животные жиры.

Клинический иммунолог Шерил ван Нунен подтвердила у подростка этот диагноз, связав смертельную реакцию с предыдущими укусами клещей. По ее данным, с 2020 года число случаев такой аллергии в Австралии выросло на 40%, причем самые высокие показатели фиксируются в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, особенно в прибрежных районах.

Судебно-медицинский эксперт рекомендовал региональным органам здравоохранения обновить образовательные программы и больничные протоколы, подчеркнув, что аллергия на мясо млекопитающих может приводить к анафилактическому шоку и требует особого внимания при сборе анамнеза. Однако отмечается, что смертельные случаи, напрямую связанные с этим синдромом, во всем мире считаются крайне редкими.

