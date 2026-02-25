Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Назван продукт, который лучше всего снижает плохой холестерин

Врач Тарасова: растворимая клетчатка лучше всего снижает плохой холестерин в крови
Natalia Lisovskaya/Shutterstock/FOTODOM

Растворимая клетчатка (пищевые волокна) — это компоненты растительной пищи, которые под действием воды преобразуются в гелеобразное вещество и служат пищей для микробиоты кишечника. Это чемпион по эффективности снижения уровня плохого холестерина в крови, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Плохим» холестерином обычно называют ЛПНП (липопротеины низкой плотности), которые переносят холестерин из печени, где он синтезируется, к тканям и клеткам организма. В норме это важный компонент, однако избыток ЛПНП может вызывать жировые отложения в стенках сосудов (как правило, в артериях). Это приводит к образованию атеросклеротических бляшек, из-за которых внутренние стенки сосудов сужаются. Уровень ЛПНП зависит от питания, и некоторые продукты связывают желчные кислоты, мешают всасыванию холестерина в кишечнике или влияют на его синтез.

«Растворимая клетчатка (пектины, бета-глюканы, псиллиум) — чемпион по эффективности. В кишечнике она образует гель, который связывает желчные кислоты. Чтобы синтезировать новые кислоты, печень вынуждена забирать холестерин из крови, снижая уровень ЛПНП. Источники такой клетчатки: овес и ячмень, бобовые, фрукты и ягоды (яблоки, груши, цитрусовые, клубника), овощи (морковь, баклажаны, батат), льняное семя и псиллиум (шелуха подорожника)», — объяснила доктор.

Также на уровень ЛПНП влияют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно омега-3. Они встраиваются в клеточные мембраны, улучшают липидный обмен, снижают уровень триглицеридов, обладают противовоспалительным действием.

«На третье место я бы поставила фитостеролы и станолы (растительные стерины). Они структурно похожи на холестерин и конкурируют с ним за всасывание в кишечнике, вытесняя его. В малых количествах они содержатся в растительных маслах, орехах, семенах. Эффективные дозы (1,5–2,5 г/сут) содержатся в специализированным продуктах, обогащенных стеринами (некоторые йогурты, спреды). Также уровень ЛПНП снижает белок с доказанным гиполипидемическим эффектом — это соевый белок», — заключила врач.

Ранее врач рассказал, сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!