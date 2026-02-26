Ученые наконец выяснили, есть ли внеземная жизнь на популярной экзопланете K2-18b

Международная команда ученых направила на систему K2-18b два крупнейших радиотелескопа — Karl G. Jansky Very Large Array (США) и MeerKAT (ЮАР). Результаты анализа, опубликованные на сервере препринтов arXiv, показывают: узкополосных радиосигналов, сопоставимых по мощности с современными земными технологиями, обнаружено не было. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Экзопланета K2-18b, расположенная в 124 световых годах от Земли в созвездии Льва, остается одним из самых интригующих объектов для астрономов. Она находится в обитаемой зоне своей красной карликовой звезды, а наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба показали наличие в ее атмосфере углекислого газа и метана. Планету рассматривают как возможный мир с глобальным океаном под плотной водородной атмосферой.

Наблюдения сопровождались сложной обработкой данных. Основная проблема радиoастрономии — земные помехи, которые составляют подавляющее большинство зарегистрированных сигналов. Для их фильтрации использовались специализированные системы обработки: на VLA — Commensal Open-Source Multi-Mode Interferometer Cluster, на MeerKAT — платформа Breakthrough Listen User Supplied Equipment.

Исследователи применили несколько критериев отбора возможных «техносигнатур». Из анализа исключались частоты, сильно загрязненные земными источниками, а также сигналы без доплеровского смещения — такие могли исходить только с Земли. Также отбрасывались слишком слабые и чрезмерно мощные сигналы, характерные для шумов и инструментальных артефактов.

Дополнительно использовался многолучевой анализ: один луч телескопа был направлен строго на K2-18b, другой — в сторону. Источник, расположенный у экзопланеты, должен был появиться только в «целевом» луче, тогда как земные помехи фиксируются сразу в нескольких.

Несмотря на миллионы зарегистрированных событий, ни один сигнал не прошел все фильтры. Это позволило установить верхнюю границу возможной мощности передатчика в системе K2-18b — она не превышает уровень, сопоставимый с радиолокационной системой обсерватории Аресибо (до ее разрушения).

Авторы подчеркивают, что отрицательный результат — важная часть научного процесса. Кроме того, работа продемонстрировала эффективность автоматизированной системы фильтрации данных. В будущем такие методы будут особенно востребованы при запуске новых инструментов, включая радиотелескоп Square Kilometre Array.

