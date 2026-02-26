Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Ученые наконец выяснили, есть ли внеземная жизнь на популярной экзопланете K2-18b

arXiv: на экзопланете K2-18b не нашли признаков внеземных сигналов
NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted/STScI

Международная команда ученых направила на систему K2-18b два крупнейших радиотелескопа — Karl G. Jansky Very Large Array (США) и MeerKAT (ЮАР). Результаты анализа, опубликованные на сервере препринтов arXiv, показывают: узкополосных радиосигналов, сопоставимых по мощности с современными земными технологиями, обнаружено не было. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Экзопланета K2-18b, расположенная в 124 световых годах от Земли в созвездии Льва, остается одним из самых интригующих объектов для астрономов. Она находится в обитаемой зоне своей красной карликовой звезды, а наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба показали наличие в ее атмосфере углекислого газа и метана. Планету рассматривают как возможный мир с глобальным океаном под плотной водородной атмосферой.

Наблюдения сопровождались сложной обработкой данных. Основная проблема радиoастрономии — земные помехи, которые составляют подавляющее большинство зарегистрированных сигналов. Для их фильтрации использовались специализированные системы обработки: на VLA — Commensal Open-Source Multi-Mode Interferometer Cluster, на MeerKAT — платформа Breakthrough Listen User Supplied Equipment.

Исследователи применили несколько критериев отбора возможных «техносигнатур». Из анализа исключались частоты, сильно загрязненные земными источниками, а также сигналы без доплеровского смещения — такие могли исходить только с Земли. Также отбрасывались слишком слабые и чрезмерно мощные сигналы, характерные для шумов и инструментальных артефактов.

Дополнительно использовался многолучевой анализ: один луч телескопа был направлен строго на K2-18b, другой — в сторону. Источник, расположенный у экзопланеты, должен был появиться только в «целевом» луче, тогда как земные помехи фиксируются сразу в нескольких.

Несмотря на миллионы зарегистрированных событий, ни один сигнал не прошел все фильтры. Это позволило установить верхнюю границу возможной мощности передатчика в системе K2-18b — она не превышает уровень, сопоставимый с радиолокационной системой обсерватории Аресибо (до ее разрушения).

Авторы подчеркивают, что отрицательный результат — важная часть научного процесса. Кроме того, работа продемонстрировала эффективность автоматизированной системы фильтрации данных. В будущем такие методы будут особенно востребованы при запуске новых инструментов, включая радиотелескоп Square Kilometre Array.

Ранее российский астроном-любитель обнаружил новый астероид вблизи Земли.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!