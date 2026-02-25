Размер шрифта
Ученые предупредили о скрытом факторе кариеса и болезней десен

FDM: прием пяти и более лекарств в одно время повышает риск болезней десен
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Одновременный прием пяти и более лекарств может стать неожиданным фактором ухудшения состояния полости рта у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Академии высшего образования и исследований JSS (Индия). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Dental Medicine (FDM).

По данным исследователей, более 30-40% людей старше 65 лет регулярно принимают несколько препаратов, а при наличии хронических заболеваний этот показатель еще выше. Однако множественная лекарственная терапия способна негативно влиять на стоматологическое здоровье.

Ученые отмечают, что многие распространенные препараты — в том числе антидепрессанты, антигипертензивные средства и лекарства с антихолинергическим действием — снижают выработку слюны. В результате развивается ксеростомия (сухость во рту), которая повышает риск кариеса, кандидоза, воспалительных поражений слизистой и заболеваний десен.

Кроме того, некоторые медикаменты могут вызывать разрастание десневой ткани, появление язв, изменение вкусовых ощущений и затруднять ношение зубных протезов.

Ситуацию осложняет то, что пациенты часто воспринимают сухость и дискомфорт как естественное проявление старения и не сообщают о симптомах врачу. При этом стоматологи не всегда располагают полной информацией о назначенной терапии, а взаимодействие между медицинскими и стоматологическими специалистами остается ограниченным.

Авторы подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода: регулярного пересмотра списка принимаемых препаратов совместно с лечащим врачом и фармацевтом, по возможности снижения лекарственной нагрузки, а также усиленной профилактики.

Речь идет об использовании высокофтористых зубных паст, средств для увлажнения слизистой и индивидуально подобранных рекомендаций по гигиене. По мнению исследователей, такие меры помогут сохранить здоровье полости рта и качество жизни пожилых пациентов.

Ранее онколог рассказал, что белые или красные пятна на слизистой рта могут указывать на рак.

 
