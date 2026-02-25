Размер шрифта
Белые или красные пятна на языке и щеках могут говорить о раке рта

Онколог Басанов: белые или красные пятна на слизистой рта могут указывать на рак
Рак ротовой полости — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований головы и шеи. На начальных стадиях рак ротовой полости часто протекает бессимптомно или проявляется признаками, которые можно спутать с другими, менее опасными болезнями. Например, на слизистой рта могут появиться белые и красные пятна, рассказал «Газете.Ru» врач — онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Типичные ранние симптомы могут включать появление стойкой язвы в полости рта, не заживающей более 2–3 недель. Язва может быть болезненной или, наоборот, малоболезненной. Края ее часто уплотнены, дно — покрыто серым налетом. Белые или красные пятна на слизистой (лейкоплакия, эритроплакия) тоже могут указывать на рак. Особенно настораживает смешанная форма (эритролейкоплакия), которая в 50–70% случаев несет предраковый или раковый характер. Еще один симптом — ощущение инородного тела, постоянное раздражение слизистой в одной и той же области (например, от протеза или острого края зуба), которое не проходит после устранения раздражающего фактора», — заметил онколог.

Нарушение чувствительности, онемение губы или языка (чаще нижней губы или боковой поверхности языка), изменение структуры тканей (уплотнение, бугристость), кровоточивость слизистой без видимой причины, особенно при легком прикосновении, изменение прикуса или трудности при ношении зубных протезов — все это может указывать на развитие рака полости рта.

«Проблема в том, что многие из перечисленных симптомов легко принимаются за стоматит, пародонтит, травму от протеза или острого края зуба, кандидоз или аллергию. Однако ключевое отличие в длительности и реакции на лечение. Если стандартная терапия (антибактериальные, противогрибковые, противовоспалительные средства) не приносит улучшения в течение 2–3 недель, это повод для немедленного онкологического обследования», — рассказал врач.

На ранних стадиях (I и II) рак ротовой полости поддается лечению с высокой вероятностью полного выздоровления. Промедление с обращением к врачу — один из главных факторов ухудшения прогноза.

