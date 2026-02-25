У умеренных доз алкоголя выявили новую опасность для мозга

Даже умеренная доза алкоголя меняет принципы работы мозга, ослабляя связи между его различными отделами. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Минессоты. Результаты опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence (DAD).

В исследовании приняли участие 107 здоровых добровольцев в возрасте от 21 до 45 лет. В ходе двух сессий участникам давали либо напиток, повышающий концентрацию алкоголя в крови до 0,08 г/дл (уровень, соответствующий юридическому порогу опьянения во многих странах), либо плацебо. Спустя 30 минут они проходили МРТ-сканирование.

Ученые проанализировали взаимодействие между 106 областями мозга с использованием методов сетевого анализа. Выяснилось, что под воздействием алкоголя усиливается так называемая «локальная эффективность»: активность мозга становится более кластерной (разобщенной), когда информация циркулирует внутри отдельных зон. При этом снижается «глобальная эффективность» — передача сигналов между удаленными участками ухудшается.

Именно степень ослабления глобальной связанности оказалась связана с субъективным ощущением опьянения. При одинаковом уровне алкоголя в крови те участники, у которых сильнее нарушалась связь между отделами мозга, сообщали о более выраженной дезориентации и изменении эмоционального состояния.

Наиболее заметные изменения затронули затылочную долю, отвечающую за обработку зрительной информации. По мнению авторов, это может объяснять типичные эффекты алкоголя — размытое зрение, ухудшение координации и замедление реакции.

