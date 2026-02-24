Размер шрифта
Астрономы обнаружили «галактику-призрак» в глубоком космосе

Science: астрономы обнаружили галактику, на 99,9% состоящую из темной материи
NASA

Астрономы обнаружили в глубоком космосе необычайно темную галактику, почти полностью состоящую из темной материи. Необычную структуру выявили при анализе архивных снимков космического телескопа Hubble Space Telescope, пишет журнал Science.

Объект, получивший обозначение CDG-2, представляет собой очень тусклую галактику с минимальным количеством звезд. По оценкам ученых, более 99,9% его массы приходится на темную материю (она не испускает, не поглощает и не отражает электромагнитное излучение, поэтому недоступна прямому наблюдению).

Наблюдения проводились в области скопления галактик Скопление Персея, расположенном в 240 млн световых лет от Земли. Дополнительный анализ данных с европейского телескопа Euclid подтвердил наличие слабого свечения. Вероятно, это небольшое число звезд, сформировавшихся до того, как галактика потеряла газ, необходимый для дальнейшего звездообразования. По словам ученых, уцелеть смогли только самые плотные скопления — им хватило собственной гравитации, чтобы не разрушиться. Теперь они остались единственным видимым напоминанием о существовании «галактики-призрака».

В статье подчеркивается, что если существование CDG-2 подтвердится, это станет важным аргументом в пользу теории существования во Вселенной галактик, практически лишенных звезд и состоящих почти полностью из темной материи.

До этого американские астрономы из обсерватории Грин-Бэнк (GBO) в штате Западная Вирджиния случайно обнаружили совершенно темную галактику J0613+52, наполненную нетронутым первичным газом. Судя по всему, в ней нет видимых звезд. По словам ученых, J0613+52 находится примерно в 270 млн световых лет от Земли и претендует на роль самой тусклой галактики из когда-либо найденных.

Ранее астрономы нашли похожую на Землю планету.

 
