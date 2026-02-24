Стало известно, какой стиль обучения выбирают отличники онлайн-образования в России

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали: итоговые оценки зависят от индивидуального стиля работы с онлайн-курсом. Наиболее успешными оказались обучающиеся со сбалансированной стратегией. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Онлайн-обучение дает студентам свободу — можно выбирать последовательность материалов и темп работы. Однако до сих пор оставалось неясным, как именно личная стратегия влияет на распределение когнитивной нагрузки и конечные результаты.

Научные сотрудники Института образования НИУ ВШЭ Анна Горбунова и Ксения Адамович, доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев, а также Джейми Костли из Университета Объединенных Арабских Эмиратов исследовали, как стиль прохождения курса связан с успеваемостью. В исследовании приняли участие 90 магистрантов-юристов, проходивших онлайн-модуль по правовой защите персональных данных.

Студентам были доступны три типа материалов: видеолекции, видеоразборы примеров и практические задачи по решению кейсов. Каждое действие фиксировалось системой сбора log-файлов: клики, паузы, переходы между разделами и время работы с материалами записывались с точностью до секунды.

Анализ цифровых следов позволил выделить три поведенческих типа. Первый — традиционный (27 человек) — проводил больше всего времени за лекциями и реже выполнял практические задания. Второй — сбалансированный (30 студентов) — равномерно распределял внимание между всеми видами материалов и работал наиболее эффективно по времени. Третий — практико-ориентированный (33 человека) — активно решал кейсы, меньше времени уделяя теории и часто переключаясь между заданиями.

«Главным открытием стало то, как эти стили связаны с результатами итогового теста. Наивысшие баллы получили ученики сбалансированного типа. Практико-ориентированные студенты оказались на среднем уровне. Они также сообщили о значительно более низком уровне внутренней когнитивной нагрузки, чем традиционные, то есть тема казалась им менее сложной. Но это не помогло достичь им самых высоких результатов. Традиционный тип набрал меньше всего баллов», — рассказала Анна Горбунова, научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ.

Для анализа связей между стратегией обучения, когнитивной нагрузкой и итоговыми баллами исследователи использовали структурное моделирование. Метод показал, что высокие результаты у сбалансированных студентов связаны с повышенной релевантной когнитивной нагрузкой — полезными умственными усилиями, которые способствуют глубокому пониманию материала. При этом уровень внешней нагрузки, связанной с выбором порядка изучения тем, оказался примерно одинаковым для всех участников.

«Мы пришли к выводу, что успех в онлайн-обучении определяется не только качеством контента, но и тем, как студент его использует. Пассивное следование по пути наименьшего сопротивления или увлечение практикой в ущерб теории могут быть менее эффективны, чем осознанное равномерное взаимодействие с разными типами учебных материалов», — отметила Горбунова.

По мнению авторов, в будущем образовательные платформы смогут автоматически распознавать стиль обучения по цифровому следу и предлагать персональные рекомендации. Это позволит сделать онлайн-образование не только гибким, но и по-настоящему адаптивным.

