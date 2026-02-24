Размер шрифта
Назван фактор, разрушающий здоровье 20 поколений родословной

PNAS: воздействие токсинов во время беременности затрагивает 20 поколений
Воздействие токсичных веществ во время беременности может отражаться на здоровье не только детей и внуков, но и последующих 20 поколений. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского государственного университета. Результаты работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые изучали феномен эпигенетического трансгенерационного наследования — механизм, при котором факторы окружающей среды изменяют работу генов без изменения самой последовательности ДНК. Такие изменения могут закрепляться в зародышевой линии и передаваться следующим поколениям.

В эксперименте беременных крыс подвергли однократному воздействию винклозолина — фунгицида, применяемого для защиты фруктовых культур от плесени и гниения. Затем исследователи проследили состояние здоровья животных на протяжении 20 поколений.

Оказалось, что заболевания почек, предстательной железы, яичек и яичников сохранялись из поколения в поколение. Если в первых поколениях уровень заболеваемости оставался относительно стабильным, то примерно к 15-му поколению он начал расти. В 16-18 поколениях ученые зафиксировали резкое увеличение числа патологий, а также серьезные осложнения при родах — вплоть до гибели самок или потомства.

По словам ученых, при воздействии токсина во время беременности фактически затрагиваются сразу три поколения: мать, развивающийся плод и формирующиеся половые клетки будущего потомства. После этого эпигенетические изменения могут передаваться дальше даже без повторного контакта с веществом.

Исследователи подчеркнули, что использованная доза фунгицида была ниже той, которую человек потенциально может получать с пищей. Авторы полагают, что накопление подобных эпигенетических изменений может быть одной из причин роста хронических заболеваний в последние десятилетия, однако для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые выяснили, что курение во время беременности повышает риск гипертонии у детей.

 
