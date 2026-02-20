Размер шрифта
Умер геолог Александр Авдонин, нашедший останки семьи Романовых

Умер первооткрыватель места захоронения Романовых Александр Авдонин
Архив семьи Романовых/Свердловский областной краеведческий музей

На 94-м году жизни скончался доктор геолого-минералогических наук Александр Авдонин — один из первооткрывателей места захоронения останков царской семьи. Об этом сообщили в Свердловском областном краеведческом музее.

Причину смерти в пресс-службе не назвали.

Отпевание и похороны ученого планируются 22 февраля в селе Курганово Свердловской области, где он жил в последние годы, сообщил «Ъ-Урал» его друг Валентин Грибенюк.

В музее отметили, что с 1993 года Авдонин работал старшим научным сотрудником, а в 2006 году стал первым заведующим отделом истории династии Романовых. По его инициативе был открыт Зал памяти династии Романовых в Музее истории и археологии Урала, позднее представленный отдельной экспозицией «Дом Романовых и Урал».

В 1979 году Александр Авдонин вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым обнаружил место сокрытия останков царской семьи. Информация оставалась тайной 12 лет, и лишь в 1991 году поиски получили официальный статус — был создан Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

В 1993 году фонд совместно с краеведческим музеем инициировал проведение «Романовских чтений», которые проходили до 2018 года в Екатеринбурге и Алапаевске.

Александр Авдонин участвовал в поиске останков семьи Николая II, которую расстреляли в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Изначально были обнаружены останки девяти человек, которые в 1998 году перезахоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В 2007 году было найдено еще одно захоронение — как установила экспертиза, это оказались останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

Ранее в США убили известного астрофизика.
 
