Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Наука

Ученые нашли способ «включить» защиту нейронов при болезни Альцгеймера

Brain: снижение уровня белка REST в мозге может указывать на болезнь Альцгеймера
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

У людей с болезнью Альцгеймера резко снижается уровень белка REST — ключевого «защитника» нейронов, поддерживающего их устойчивость к стрессу и старению. К такому выводу пришли исследователи из Университета Осло и Университетской больницы Акерсхуса. Результаты опубликованы в журнале Brain.

Ученые обнаружили, что истощение REST связано с накоплением «клеточных отходов» в мозге и нарушением энергоснабжения нейронов. Это сопровождается ухудшением памяти и других когнитивных функций. По мнению авторов, различия в уровне REST могут частично объяснять, почему у одних людей развивается выраженная деменция, а у других возрастные изменения протекают мягче.

Исследователи также изучили роль молекулы NAD⁺, которая участвует в процессах старения. В экспериментах на мышах с моделью болезни Альцгеймера введение NAD⁺ повышало активность REST, усиливало работу мозга в состоянии покоя, замедляло потерю памяти и улучшало механизмы удаления клеточных отходов.

Команда предполагает, что с возрастом ослабевает аутофагия — система «самоочистки» клеток, которую ученые называют «двигателем» мозга. Снижение ее активности способствует развитию нейродегенеративных заболеваний. Повышение уровня NAD⁺, по их данным, может частично восстанавливать эту защитную систему.

Ранее предшественники NAD⁺ уже тестировались в клинических исследованиях при редких генетических заболеваниях, включая синдром Вернера — генетическое заболевание, при котором происходит преждевременное старение и развитие заболеваний, типичных для пожилых людей.

Авторы подчеркивают, что их работа впервые демонстрирует способность NAD⁺ активировать REST в мозге. Это создает научную основу для дальнейших клинических испытаний при болезни Альцгеймера — с целью воздействовать на механизмы заболевания, а не только на его симптомы.

Ранее было названо растение, способное подавлять воспаление в мозге.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!