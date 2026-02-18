Размер шрифта
Из-за потепления вирус чикунгунья может распространиться на всю Европу

Ученые из Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH) установили, что из-за потепления климата вирус чикунгунья может распространяться комарами на большей части Европы, а минимальная температура его передачи оказалась на 2,5 °C ниже прежних оценок. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Royal Society Interface (JRSI).

Исследователи впервые комплексно оценили, как температура влияет на инкубационный период вируса в организме азиатского тигрового комара (Aedes albopictus) — инвазивного вида, активно распространяющегося по Европе. Анализ данных 49 предыдущих работ показал, что передача инфекции возможна уже при 13-14 °C, тогда как ранее порог оценивали в 16-18 °C.

Это означает, что сезон риска значительно длиннее, чем считалось. В Испании, Португалии, Италии и Греции заражение теперь может происходить более шести месяцев в году, а в Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии — от трех до пяти месяцев. На юго-востоке Англии потенциальное «окно передачи» достигает двух месяцев. По словам авторов, с учетом того, что Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемировых темпов, дальнейшее продвижение вируса на север — вопрос времени.

Чикунгунья — тропическая инфекция, впервые выявленная в 1952 году в Танзании. Болезнь вызывает сильную и длительную боль в суставах, а у детей и пожилых людей может протекать тяжело. До 40 процентов переболевших спустя годы продолжают страдать от хронических болей.

В последние годы в Европе фиксируются локальные вспышки, связанные с тем, что зараженные путешественники становятся источником инфекции для местных комаров. В 2025 году крупные вспышки с сотнями случаев произошли во Франции и Италии. Пока холодные зимы сдерживали распространение, однако на юге Европы тигровые комары уже начинают сохранять активность круглый год.

Авторы подчеркивают, что более точные данные о температурных порогах позволят местным властям планировать профилактические меры. Однако при продолжающемся глобальном потеплении риск масштабных вспышек на континенте будет расти.

Ранее россиян предупредили об опасных вирусах на заграничных курортах.
 
