Ученых расстроили способности молодых россиян к распоряжению финансами

НИУ ВШЭ: молодые россияне знают достаточно о деньгах, но не умеют ими распоряжаться

Подростки и молодые люди в России хорошо ориентируются в финансовых понятиях — знают, что такое кредиты, проценты и онлайн-платежи. Однако реальные навыки обращения с деньгами у большинства из них остаются слабо развитыми. К такому выводу пришли ученые НИУ ВШЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Ольга Кузина и аспирант МИЭФ НИУ ВШЭ Артем Абдураманов проанализировали данные опроса в рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств». В исследовании участвовали школьники и студенты 15–19 лет из крупных городов России.

Ученые оценивали так называемую финансовую автономию — совокупность знаний, привычек и установок, позволяющих человеку самостоятельно управлять личными финансами: зарабатывать, планировать бюджет, вести учет доходов и расходов и формировать сбережения. Показатель измерялся по шкале от 0 до 9 баллов.

«В результате средний показатель финансовой автономии составил всего 3,8 балла, что говорит о низкой финансовой автономии молодых людей. При этом почти каждый второй участник опроса уверен, что отлично умеет обращаться с деньгами», — отметила Ольга Кузина.

Исследование показало, что решающую роль играет личный опыт. Подростки, которые уже имеют подработку и собственный доход, лучше понимают ценность денег и ответственнее относятся к расходам. Уровень финансовой автономии связан с возрастом, обучением в вузе, образованием матери и получением финансовой информации через интернет.

При этом школьные уроки финансовой грамотности, по оценке авторов, дают лишь краткосрочный эффект и не формируют устойчивых навыков.

Отдельно исследователи выявили гендерные различия: в среднем юноши оказались более финансово автономными, чем девушки. Авторы связывают это с тем, что молодые мужчины чаще раньше начинают работать и получают больше свободы в распоряжении деньгами.

По мнению ученых НИУ ВШЭ, для повышения финансовой культуры важно не только рассказывать о деньгах, но и создавать условия для получения реального финансового опыта. «Повышать финансовую грамотность нужно людям всех возрастов. Но особенно важно тренировать этот навык молодежи от 15 до 25 лет. Именно в эти годы формируются устойчивые привычки и финансовый характер», — подчеркнула Кузина.

