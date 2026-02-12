Обнаружен белок, который обращает вспять старение мозга

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что белок DMTF1 способен частично восстановить активность нейрональных стволовых клеток и замедлить возрастное снижение производства новых нейронов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

«С возрастом нейрональные стволовые клетки становятся менее активными, что приводит к ухудшению когнитивных функций. Одной из причин этого является износ теломер — защитных колпачков на концах ДНК, которые укорачиваются с каждым делением клетки», — объяснили авторы работы.

Команда исследователей выявила транскрипционный фактор DMTF1, который активирует рост и деление нейрональных стволовых клеток. Белок стимулирует работу двух вспомогательных генов — Arid2 и Ss18, возвращая клетки к активному циклу и обеспечивая образование новых нейронов. При этом увеличение уровня DMTF1 позволяло обойти проблему укороченных теломер, не меняя их длины.

Эксперименты проводились на клетках человека в лаборатории и на мышах. В молодом мозге DMTF1 встречается в большем количестве, а его добавление к стареющим клеткам активировало деление и рост нейрональных стволовых клеток, характерное для молодого мозга.

«Наши результаты показывают, что DMTF1 может способствовать размножению нейрональных стволовых клеток при старении. Воздействие на него открывает путь к потенциальным методам замедления возрастного снижения когнитивных функций», — отметил один из авторов исследования, нейробиолог Лян Яцзин.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о лабораторных экспериментах и моделях на мышах, и любые выводы о применении у людей требуют дальнейших исследований. Следующие шаги включают изучение влияния DMTF1 на обучение и память, а также оценку безопасности: чрезмерная активация белка может провоцировать рост опухолей.

Ранее ученые выяснили, почему люди с болезнью Альцгеймера теряются в знакомых местах.