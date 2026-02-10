Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Назван скрытый фактор риска заболеваний десен

Frontiers: нарушения сна повышают риск воспалительных заболеваний десен
Shutterstock

Нарушения сна — включая хронический недосып и обструктивное апноэ — связаны с более высоким риском пародонтита и других заболеваний десен у взрослых. К такому выводу пришли ученые из Университета Амрита (Индия). Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health.

Ученые проанализировали 13 систематических обзоров и метаанализов, объединивших данные 52 отдельных исследований. В большинстве из них плохое качество сна, его короткая продолжительность или наличие расстройств сна ассоциировались с повышенной вероятностью воспалительных заболеваний десен. Наиболее часто связь выявлялась у людей с апноэ сна и хроническим недосыпанием.

В частности, сильная связь была обнаружена между нарушениями сна и пародонтитом — постепенным разрушением тканей вокруг зубов. В пародонт входят десны, периодонт (комплекс связок вокруг корней) и альвеолярный отросток с лунками (часть кости челюсти, в которой залегают зубы). Без лечения пародонтит способен разрушать и костную ткань, что приводит к расшатыванию зубов и их выпадению.

Авторы отмечают, что оценки риска заметно различались между исследованиями. Многие работы имели наблюдательный характер, поэтому полностью исключить влияние сопутствующих факторов — курения, стресса, ожирения или хронических заболеваний — невозможно. Это не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи.

Тем не менее исследователи считают, что сон может играть важную роль в здоровье полости рта. Нарушения сна и заболевания десен объединяют хроническое воспаление, которое рассматривается как возможный общий механизм.

Ранее ученые выяснили, что кариес повышает риск инсульта и деменции.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!