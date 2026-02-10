Назван скрытый фактор риска заболеваний десен

Нарушения сна — включая хронический недосып и обструктивное апноэ — связаны с более высоким риском пародонтита и других заболеваний десен у взрослых. К такому выводу пришли ученые из Университета Амрита (Индия). Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health.

Ученые проанализировали 13 систематических обзоров и метаанализов, объединивших данные 52 отдельных исследований. В большинстве из них плохое качество сна, его короткая продолжительность или наличие расстройств сна ассоциировались с повышенной вероятностью воспалительных заболеваний десен. Наиболее часто связь выявлялась у людей с апноэ сна и хроническим недосыпанием.

В частности, сильная связь была обнаружена между нарушениями сна и пародонтитом — постепенным разрушением тканей вокруг зубов. В пародонт входят десны, периодонт (комплекс связок вокруг корней) и альвеолярный отросток с лунками (часть кости челюсти, в которой залегают зубы). Без лечения пародонтит способен разрушать и костную ткань, что приводит к расшатыванию зубов и их выпадению.

Авторы отмечают, что оценки риска заметно различались между исследованиями. Многие работы имели наблюдательный характер, поэтому полностью исключить влияние сопутствующих факторов — курения, стресса, ожирения или хронических заболеваний — невозможно. Это не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи.

Тем не менее исследователи считают, что сон может играть важную роль в здоровье полости рта. Нарушения сна и заболевания десен объединяют хроническое воспаление, которое рассматривается как возможный общий механизм.

Ранее ученые выяснили, что кариес повышает риск инсульта и деменции.