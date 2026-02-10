Размер шрифта
Ученые выяснили, какая привычка снижает риск развития деменции на 18%

JAMA: два чашки кофе или чая в день могут снижать риск деменции на 18%
Shutterstock/FOTODOM

Умеренное употребление кофе связано с более здоровым старением мозга и снижением риска деменции. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

Анализ основан на данных двух крупных долгосрочных когортных проектов — Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study. В исследование включили более 130 тысяч человек, за которыми наблюдали до 43 лет. За этот период деменция была диагностирована примерно у 11 тысяч участников.

Ученые обнаружили, что у людей, регулярно употреблявших кофе с кофеином, риск развития деменции был в среднем на 18% ниже по сравнению с теми, кто почти не пил кофе. Наиболее благоприятной оказалась доза в две-три чашки в день. Кроме того, любители кофе реже жаловались на ухудшение памяти и в целом показывали лучшие результаты в когнитивных тестах.

Похожая, хотя и менее выраженная связь наблюдалась у тех, кто пил чай — одна-две чашки в день. При этом кофе без кофеина не демонстрировал подобных преимуществ, что указывает на возможную ключевую роль именно кофеина в наблюдаемом эффекте.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не означают, что кофе защищает от деменции напрямую. Речь идет о статистической связи, которая может быть частью более широкой стратегии поддержания когнитивного здоровья. Исследователи отмечают, что решающее значение по-прежнему имеют образ жизни, включая сбалансированное питание, физическую активность, качественный сон и контроль факторов риска, а кофе может рассматриваться лишь как один из дополнительных и доступных элементов профилактики.

Ранее ученые выяснили, что скрытые болезни сосудов резко повышают риск деменции.
 
