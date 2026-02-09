Назван лучший способ борьбы с паническими атаками

Краткие, но интенсивные физические нагрузки могут эффективнее снижать симптомы панического расстройства, чем традиционные техники релаксации. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry (FP).

Панические атаки — это внезапные приступы сильного страха без очевидной причины. Хотя хотя бы один такой эпизод в течение жизни переживают около 10% людей, у 2–3% населения атаки повторяются настолько часто и тяжело, что формируют паническое расстройство. Стандартным методом лечения считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), иногда в сочетании с антидепрессантами.

Один из ключевых элементов КПТ — интероцептивная экспозиция. В ходе нее пациента намеренно знакомят с телесными ощущениями, характерными для панической атаки, — учащенным сердцебиением, одышкой, потливостью — чтобы показать, что эти симптомы сами по себе не опасны.

Обычно такую экспозицию проводят в кабинете психотерапевта с помощью искусственных упражнений — гипервентиляции или вращения на стуле. Однако новая работа показала, что более «жизненный» и интенсивный вариант может работать лучше.

«Мы показали, что 12-недельная программа кратковременных интенсивных интервальных упражнений может использоваться как стратегия интероцептивной экспозиции для лечения пациентов с паническим расстройством», — рассказал руководитель исследования Рикардо Уильям Муотри из Медицинской школы Университета Сан-Паулу.

В исследовании приняли участие 102 взрослых пациента с диагнозом «паническое расстройство». В течение 12 недель они трижды в неделю выполняли либо программу интенсивных интервальных упражнений, либо стандартную релаксационную терапию, применяемую в КПТ. Медикаменты участникам не назначались.

Экспериментальная группа выполняла серию коротких забегов высокой интенсивности с периодами активного восстановления, а контрольная — упражнения на поочередное напряжение и расслабление мышц. Все участники носили биометрические датчики, а оценку результатов проводил психиатр, не знавший, к какой группе относится пациент.

Обе методики привели к снижению симптомов, однако у группы интенсивных упражнений эффект оказался выраженнее. У этих пациентов сильнее уменьшились показатели по шкале паники и агорафобии, а также снизились частота и тяжесть панических атак. Положительный эффект сохранялся как минимум полгода.

Авторы отмечают, что участники чаще получали удовольствие от физической нагрузки, чем от релаксационных техник, что повышает приверженность терапии.

«Краткие интенсивные упражнения — это естественный и недорогой способ интероцептивной экспозиции. Их можно выполнять вне клиники, приближая терапию к повседневной жизни пациента», — заключил Муотри.

Исследователи предполагают, что такой подход может быть полезен не только при паническом расстройстве, но и при других тревожных и депрессивных состояниях.

