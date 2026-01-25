Размер шрифта
Выявлена неожиданная связь между курением и депрессией

BMC: депрессия чаще встречается у нынешних и бывших курильщиков
Исследовательская группа под руководством Центрального института психического здоровья впервые на данных Немецкой национальной когорты подтвердила связь между курением и депрессией. Анализ показал, что депрессия на протяжении жизни чаще встречается у нынешних и бывших курильщиков, чем у людей, которые никогда не курили. Работа опубликована в журнале BMC Public Health.

Исследование было посвящено прежде всего дозозависимым эффектам курения и временным факторам, связанным с риском депрессии. В него вошли данные 173 890 человек в возрасте от 19 до 72 лет, половину выборки составили женщины. Участники сообщали о диагнозах депрессии, текущих симптомах, условиях жизни и привычках курения. В итоге были выделены три группы: никогда не курившие, бывшие курильщики и действующие курильщики.

Ученые доказали, что как у нынешних, так и у бывших курильщиков депрессия диагностируется чаще, чем у никогда не куривших, особенно в возрастной группе от 40 до 59 лет. Кроме того, была выявлена четкая дозозависимая связь: чем больше сигарет человек выкуривал в день, тем более выраженными оказывались депрессивные симптомы. По расчётам авторов, на каждую дополнительную сигарету приходилось в среднем на 0,05 симптома депрессии больше.

Анализ временных факторов показал, что более позднее начало курения связано с более поздним развитием первого депрессивного эпизода. В то же время отказ от курения имел выраженный положительный эффект: чем больше времени прошло с момента последней сигареты, тем дальше во времени оказывался последний эпизод депрессии. В среднем каждый год воздержания от курения ассоциировался с улучшением показателей психического состояния.

По словам исследователей, дальнейшие анализы, а также подключение генетических и нейровизуализационных данных помогут глубже разобраться в механизмах, связывающих курение и депрессивные расстройства.

Ранее ученые предупредили об опасном влиянии парацетамола на психику.

