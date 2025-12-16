Дневную сонливость связали с риском заболевания кожи

Люди, которые не придерживаются стабильного и здорового режима сна, чаще сталкиваются с развитием псориаза. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Аньхоя. Результаты работы опубликованы в International Journal of Behavioral Medicine (IJBM).

Ученые проанализировали данные более 405 тысяч человек. За добровольцами наблюдали в среднем 14 лет, оценивая качество сна. Особое внимание уделили пяти показателям — продолжительности, хронотипу (времени отхода ко сну и пробуждения), наличию бессонницы, храпа и дневной сонливости. На основе этих параметров каждому участнику присваивали общий «балл качества сна».

Чем выше был этот показатель, тем ниже оказывался риск псориаза. У людей с наиболее здоровым режимом сна вероятность развития заболевания была примерно на 30% ниже, чем у тех, кто чаще сталкивался с нарушениями сна. Такая связь сохранялась и для разных форм болезни, включая псориатический артрит.

Наибольший вклад внесла дневная сонливость: ее отсутствие снижало риск псориаза почти на 20%. Остальные положительные характеристики сна оказывали более умеренный, но устойчивый защитный эффект. Особенно заметной эта зависимость была у людей моложе 60 лет.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на сон как на важный и потенциально управляемый фактор, который может играть роль в профилактике хронических воспалительных заболеваний кожи.

