На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дневную сонливость связали с риском заболевания кожи

IJBM: дневная сонливость может повысить риск развития псориаза
true
true
true
close
ANATOLY Foto/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые не придерживаются стабильного и здорового режима сна, чаще сталкиваются с развитием псориаза. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Аньхоя. Результаты работы опубликованы в International Journal of Behavioral Medicine (IJBM).

Ученые проанализировали данные более 405 тысяч человек. За добровольцами наблюдали в среднем 14 лет, оценивая качество сна. Особое внимание уделили пяти показателям — продолжительности, хронотипу (времени отхода ко сну и пробуждения), наличию бессонницы, храпа и дневной сонливости. На основе этих параметров каждому участнику присваивали общий «балл качества сна».

Чем выше был этот показатель, тем ниже оказывался риск псориаза. У людей с наиболее здоровым режимом сна вероятность развития заболевания была примерно на 30% ниже, чем у тех, кто чаще сталкивался с нарушениями сна. Такая связь сохранялась и для разных форм болезни, включая псориатический артрит.

Наибольший вклад внесла дневная сонливость: ее отсутствие снижало риск псориаза почти на 20%. Остальные положительные характеристики сна оказывали более умеренный, но устойчивый защитный эффект. Особенно заметной эта зависимость была у людей моложе 60 лет.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на сон как на важный и потенциально управляемый фактор, который может играть роль в профилактике хронических воспалительных заболеваний кожи.

Ранее был назван ранний признак диабета, который проявляется на коже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами