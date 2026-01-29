Размер шрифта
Наука

Назван неожиданный фактор летального исхода после инсульта

AHA: прием препаратов сильнее аспирина повышает риск смерти после инсульта
Прием нескольких антитромбоцитарных лекарств или препаратов сильнее аспирина повышает риск смерти до выписки из больницы после кровоизлияния в мозг. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла (Нью-Йорк). Результаты исследования опубликованы в журнале American Heart Association (AHA).

Антитромбоцитарные препараты снижают липкость тромбоцитов и предотвращают образования кровяных сгустков, поэтому их назначают для профилактики сердечных приступов и ишемических инсультов. Аспирин мягко разжижает кровь, а более сильные препараты — клопидогрел, прасугрел и тикагрелор — иногда используют вместе с аспирином для коррекции эффекта.

В исследовании приняли участие 426 481 пациент с внутричерепным кровоизлиянием. Из них 109 512 получали один антитромбоцитарный препарат, 17 009 — два препарата, а 300 558 не принимали антиагреганты. Пациенты, использующие антикоагулянты, были исключены.

Анализ показал, что прием только аспирина не повышает риск смерти и может быть связан с лучшими краткосрочными исходами. Однако у тех, кто получал более сильные препараты или сочетание нескольких антиагрегантов, вероятность летального исхода была выше.

«Двойная терапия и новые антитромбоцитарные препараты помогают пациентам с ишемической болезнью сердца, но сопряжены с риском повторного геморрагического инсульта», — отметил Джонатан Росанд, член Американской ассоциации по борьбе с инсультом.

Эксперт добавил, что прием этих препаратов требует регулярной консультации с лечащим врачом, чтобы убедиться в их безопасности и пользе для конкретного пациента.

Ранее популярное лекарство от жировой болезни печени оказалась бесполезным.
 
