Популярное лекарство от жировой болезни печени оказалась бесполезным

Берберин, который часто рекламируют как средство для снижения веса и «очищения» печени, не помогает уменьшить объем висцерального жира и отложений в печени. Это показало исследование, опубликованное в JAMA Network Open.

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом исследовании участвовали 337 взрослых с ожирением и метаболически ассоциированным жировым заболеванием печени, но без сахарного диабета. В течение шести месяцев одна группа принимала берберин, другая — плацебо. Ученые оценивали изменения количества висцерального жира и содержания жира в печени с помощью компьютерной томографии.

Результаты показали, что существенной разницы между группами не было. У участников, принимавших берберин, объем висцерального жира практически не изменился, а доля жира в печени даже немного выросла. В группе плацебо, напротив, было зафиксировано небольшое снижение этих показателей.

При этом исследователи отметили умеренное влияние берберина на отдельные биохимические маркеры. У принимавших добавку снижались уровни «плохого» холестерина (ЛПНП), аполипопротеина B и некоторых маркеров воспаления. Однако эти изменения не сопровождались уменьшением жировых отложений.

Ученые напомнили, что берберин — это лекарственное средство, которое оказывает желчегонное и спазмолитическое действие. Чаще всего его получают путем обработки корня растения Hydrastis canadensis.

По мнению авторов исследования, берберин может ограниченно влиять на липидный профиль и воспаление, но не решает ключевую проблему избыточного жира, что важно учитывать при выборе подходов к лечению и профилактике.

