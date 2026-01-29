Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Наука

Популярное лекарство от жировой болезни печени оказалась бесполезным

JAMA: прием берберина не защищает от жировой болезни печени
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Берберин, который часто рекламируют как средство для снижения веса и «очищения» печени, не помогает уменьшить объем висцерального жира и отложений в печени. Это показало исследование, опубликованное в JAMA Network Open.

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом исследовании участвовали 337 взрослых с ожирением и метаболически ассоциированным жировым заболеванием печени, но без сахарного диабета. В течение шести месяцев одна группа принимала берберин, другая — плацебо. Ученые оценивали изменения количества висцерального жира и содержания жира в печени с помощью компьютерной томографии.

Результаты показали, что существенной разницы между группами не было. У участников, принимавших берберин, объем висцерального жира практически не изменился, а доля жира в печени даже немного выросла. В группе плацебо, напротив, было зафиксировано небольшое снижение этих показателей.

При этом исследователи отметили умеренное влияние берберина на отдельные биохимические маркеры. У принимавших добавку снижались уровни «плохого» холестерина (ЛПНП), аполипопротеина B и некоторых маркеров воспаления. Однако эти изменения не сопровождались уменьшением жировых отложений.

Ученые напомнили, что берберин — это лекарственное средство, которое оказывает желчегонное и спазмолитическое действие. Чаще всего его получают путем обработки корня растения Hydrastis canadensis.

По мнению авторов исследования, берберин может ограниченно влиять на липидный профиль и воспаление, но не решает ключевую проблему избыточного жира, что важно учитывать при выборе подходов к лечению и профилактике.

Ранее врач объяснила, нужен ли печени детокс.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!