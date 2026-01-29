Российского ученого признали одним из самых влиятельных исследователей мира

Главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, профессор РАН Антон Буздин, вошел в число самых влиятельных ученых мира по версии международной аналитической платформы ScholarGPS. По итогам рейтинга 2025 года он включен в категорию Highly Ranked Scholars, в которую попадают лишь 0,05% исследователей с наивысшими показателями научного влияния на глобальном уровне. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Высокий статус присваивается на основе комплексной оценки публикационной активности, цитируемости и качества научных работ. В частности, за последние пять лет Антон Буздин занял 43-е место в мире в области исследований экспрессии генов, что подчеркивает значимость его работ для развития молекулярной биологии и персонализированной медицины.

«Эта оценка — результат работы всей нашей команды, которая занимается внедрением в клиническую практику, прежде всего в онкологию, современных подходов на стыке молекулярной биологии и анализа больших данных. Это знак того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Антон Буздин. По его словам, недавние клинические испытания платформы «Онкобокс» показали, что новый диагностический подход на основе широкомасштабного РНК-анализа опухолей позволяет существенно продлить ответ на терапию даже у пациентов с продвинутыми формами рака.

Рейтинг ScholarGPS формируется на основе анализа более 200 миллионов научных публикаций и около 3 миллиардов цитирований. Платформа оценивает свыше 30 миллионов профилей ученых и 120 тысяч научных организаций по всему миру, выделяя исследователей, чьи работы оказывают наибольшее влияние в своих областях.

Антон Буздин ведет исследования на стыке молекулярной биологии, биоинформатики и персонализированной онкологии. Под его руководством разработаны платформы «Онкобокс» для индивидуального подбора таргетной терапии и «Онкофьюжн» для выявления онкогенных генетических перестроек. Он является автором более 250 научных публикаций, включая монографии и статьи в ведущих международных журналах.

