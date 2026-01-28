Размер шрифта
Россиянам рассказали, стоит ли бояться новой эпидемии опасного вируса

ПНИПУ: Нипах легко спутать с энцефалитами, тяжелым COVID-19 или пневмонией
Shutterstock

В индийском штате Западная Бенгалия зафиксирована вспышка вируса Нипах — редкой, но крайне опасной зоонозной инфекции. Подтверждено пять случаев заражения, один человек скончался, около ста находятся на карантине. Ученые Пермского Политеха рассказали, чем опасен этот вирус, с какими болезнями его можно спутать, может ли он стать причиной новой пандемии и есть ли риск для россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Вирус Нипах передается человеку в основном от животных. Его природный резервуар — плодоядные летучие мыши, которые сами не болеют, но могут заражать промежуточных хозяев — свиней и лошадей.

«В редких случаях вирус способен передаваться и от человека к человеку при тесном контакте — например, при уходе за больным», — объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов.

Впервые вспышки Нипаха зарегистрировали в 1998–1999 годах в Малайзии. Сегодня он входит в список наиболее опасных вирусов, потенциально способных вызвать глобальную эпидемию.

Инфицирование возможно через фрукты и напитки, загрязненные выделениями летучих мышей, при контакте с больными животными на фермах и в убойных цехах, а также при тесном общении с зараженным человеком. Вирус поражает дыхательную систему, затем может проникать в кровь и центральную нервную систему, включая головной мозг. Инкубационный период обычно составляет 4–14 дней, но в отдельных случаях симптомы появлялись спустя до 45 дней.

«Нипах легко спутать с энцефалитами, тропическими лихорадками, тяжелым COVID-19 или пневмонией», — отметил Валерий Литвинов.

Заболевание начинается как грипп: высокая температура, головная и мышечная боль, слабость, тошнота. При поражении нервной системы возникают судороги, спутанность сознания и острая дыхательная недостаточность.

По словам ученых, Нипах вызывает генерализованную инфекцию с поражением легких, почек, селезенки и головного мозга. Летальность может достигать 75%. Даже при выживании восстановление часто бывает ограниченным из-за повреждения нервных клеток.

«Вакцины против вируса Нипах пока не существует. Применяется только симптоматическое и поддерживающее лечение», — пояснила доктор медицинских наук, профессор ПНИПУ Нина Вишневская.

Нипах значительно смертельнее COVID-19, но уступает ему по заразности.

«COVID-19 стал пандемией именно из-за легкой передачи между людьми. Для Нипаха это пока нехарактерно», — подчеркнул Литвинов.

Эксперты считают вероятность завоза Нипаха в Россию крайне малой. Вирус не выживает при длительной транспортировке продуктов, а риск ввоза с туристами минимален.

«На границе действует система санитарного контроля Роспотребнадзора, которая выявляет людей с признаками инфекционных заболеваний», — отметила Нина Вишневская.

