Россиян предупредили о риске пожара при выбрасывании батареек в мусорку

Выбрасывание батареек и аккумуляторов в обычный мусор может привести к пожару. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления разработки новых продуктов Ippon Георгий Церетели. Особую опасность представляют литиевые элементы питания, которые способны самовоспламеняться при повреждении корпуса или коротком замыкании.

По словам эксперта, риск возникает уже на этапе сбора отходов. В мусорных контейнерах батарейки часто сдавливаются пакетами, ударяются друг о друга и соприкасаются с металлическими предметами — монетами, скрепками, фольгой или проводами.

«Даже небольшой элемент питания при замыкании может быстро нагреться, после чего начинается разложение электролита и выделение горючих газов. При дальнейшей деградации возможен тепловой разгон и воспламенение окружающего мусора», – предупреждает специалист.

Особенно опасны литиевые батарейки, выброшенные без изоляции контактов. В таких условиях вероятность короткого замыкания резко возрастает.

Дополнительную угрозу представляют аккумуляторы из бытовой техники — пауэрбанков, электроинструментов и источников бесперебойного питания. Поврежденные батарейные блоки могут нагреваться, выделять едкие пары и становиться источником пожара при транспортировке и сортировке отходов.

Чтобы снизить риск возгораний, эксперт советует не выбрасывать батарейки и аккумуляторы в ведро вместе с другим мусором. Их следует сдавать в специализированные пункты приема опасных отходов. Перед сдачей контакты рекомендуется изолировать — например, заклеить непроводящей лентой или поместить батарейку в отдельный пакет.

Крупные аккумуляторы, в том числе из источников бесперебойного питания, не стоит разбирать или пытаться разрядить самостоятельно — их безопаснее передавать в сервисные центры или профильные пункты утилизации.

