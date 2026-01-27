Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Наука

Россиян предупредили о риске пожара при выбрасывании батареек в мусорку

Айтиэксперт Церетели: выбрасывание батареек в мусорку может вызвать возгорание
Shutterstock

Выбрасывание батареек и аккумуляторов в обычный мусор может привести к пожару. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления разработки новых продуктов Ippon Георгий Церетели. Особую опасность представляют литиевые элементы питания, которые способны самовоспламеняться при повреждении корпуса или коротком замыкании.

По словам эксперта, риск возникает уже на этапе сбора отходов. В мусорных контейнерах батарейки часто сдавливаются пакетами, ударяются друг о друга и соприкасаются с металлическими предметами — монетами, скрепками, фольгой или проводами.

«Даже небольшой элемент питания при замыкании может быстро нагреться, после чего начинается разложение электролита и выделение горючих газов. При дальнейшей деградации возможен тепловой разгон и воспламенение окружающего мусора», – предупреждает специалист.

Особенно опасны литиевые батарейки, выброшенные без изоляции контактов. В таких условиях вероятность короткого замыкания резко возрастает.

Дополнительную угрозу представляют аккумуляторы из бытовой техники — пауэрбанков, электроинструментов и источников бесперебойного питания. Поврежденные батарейные блоки могут нагреваться, выделять едкие пары и становиться источником пожара при транспортировке и сортировке отходов.

Чтобы снизить риск возгораний, эксперт советует не выбрасывать батарейки и аккумуляторы в ведро вместе с другим мусором. Их следует сдавать в специализированные пункты приема опасных отходов. Перед сдачей контакты рекомендуется изолировать — например, заклеить непроводящей лентой или поместить батарейку в отдельный пакет.

Крупные аккумуляторы, в том числе из источников бесперебойного питания, не стоит разбирать или пытаться разрядить самостоятельно — их безопаснее передавать в сервисные центры или профильные пункты утилизации.

Ранее в России нашли способ создать «вечный» барьер от лесных пожаров.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!