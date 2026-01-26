Размер шрифта
Крики во сне могут быть предвестниками деменции, выяснили ученые

Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Крики, смех и резкие движения во сне могут быть ранним признаком надвигающегося когнитивного снижения и нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Ученые сосредоточились на пациентах с изолированным расстройством поведения в фазе быстрого сна (iRBD). iRBD — это состояние, при котором человек во время фазы быстрого сна кричит, смеется, размахивает руками или ведет себя агрессивно. При этом у пациентов отсутствуют диагностированные неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона или деменция, что делает расстройство особенно интересным с точки зрения ранней диагностики.

В исследовании приняли участие 162 пациента в среднем возрасте 65,6 года на момент постановки диагноза (iRBD). Ученые проанализировали результаты 318 нейропсихологических тестов, выполненных участниками, и выявили устойчивое снижение внимания, рабочей памяти и общей памяти. Эти изменения нарастали постепенно, но со временем достигали клинически значимого уровня.

Наиболее выраженное ухудшение наблюдалось в тесте на распознавание цифровых символов — чувствительном показателе скорости обработки информации, концентрации внимания и объема оперативной памяти. Также фиксировалось устойчивое снижение вербальной и зрительной памяти.

Особое внимание исследователи обратили на половые различия. У мужчин когнитивное снижение было более выраженным и затрагивало сразу несколько функций, тогда как у женщин нарушения носили более ограниченный характер. Тем не менее даже у тех пациентов, у которых за время наблюдения не развились деменция или болезнь Паркинсона, когнитивные функции продолжали ухудшаться.

По словам авторов, полученные данные указывают, что нетипичное поведение во сне может быть ранним маркером скрытых нейродегенеративных процессов. Это делает iRBD потенциально важным сигналом для более тщательного и долгосрочного мониторинга когнитивного здоровья, задолго до появления явных симптомов деменции.

Ранее врач рассказала, что сон вблизи батареи приводит к снижению продуктивности в течение дня.
 
