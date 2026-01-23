Назван простой способ повысить либидо

Либидо — это термин, обозначающий сексуальное желание или половое влечение. На его уровень влияет множество факторов, однако один из самых простых способов повысить его – начать заниматься спортом, объяснила «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, клинический психолог, врач- сексолог, терапевт Ульяна Махова.

«Энергетическое обеспечение полового влечения (либидо) осуществляют глубокие структуры головного мозга и эндокринные железы. С деятельностью этих биологических структур связаны наличие и степень выраженности всех сексуальных проявлений, особая обостренность сексуальных переживаний человека. К нарушениям формирования либидо могут приводить влияния негативных психологических и микросоциальных факторов», – рассказала Махова.

На либидо влияют гормоны, возраст, питание, физическая активность, стресс и многое другое.

«Регулярные физические упражнения способствуют повышению уровня энергии и улучшению общего самочувствия, а их отсутствие снижают активность, приводя к астении и снижению либидо. Снижение качества сна тоже не способствуют восстановлению энергетических запасов организмов и энергии. Алкоголь, курение и стресс также в долгосрочной перспективе снижают либидо. Если эти факторы скорректировать, то либидо повысится», – заметила доктор.

Кроме того, на либидо сильно влияет качество отношений с партнером. Проблемы в отношениях, отсутствие эмоциональной близости и неудовлетворенность могут привести к снижению желания.

Еще на либидо влияет развитая секс-индустрия.

«Из-за развития секс-индустрии и контента для взрослых у человека могут появляться комплексы, поскольку то, то мы видим на экране не соответствует тому, что мы наблюдает в жизни. Увлечение порно может снижать либидо, мешая нормальному половому влечению. В эпоху сексуализации и обилия информации о сексе трудно отличить факты от дезинформации и мифов. Ожидания от секса часто завышены, и когда они не оправдываются, это может привести к разочарованию и снижению влечения», – заключила специалист.

